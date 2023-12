СКАНДАЛ! Тафкова се фука с подарък от Дядо Коледа – одрана лисица! Била ужасно добро момиче

Поговорката „Вълкът козината си мени, но нрава – никога“ важи с пълна сила за Мис България 2020. Венцислава Тафкова се изфука в социалните мрежи с поредното ново палто от лисици. Четвъртото в гардероба й, но кой ти брои!

Моделката пусна селфи от асансьора с новата си придобивка, цитирайки добре познатия рефрен от коледната песен “Santa baby“: „Santa baby, just slip a Sable under the tree for me! Been an awful good girl“ (в превод: „Дядо Коледа, плъзни ми под елхата кожа от норка! Бях ужасно добро момиче“).

Явно Тафкова наистина е била „ужасно добра“ през цялата година, за да получи толкова скъпо палто за подарък. Само не става ясно кой Дядо Коледа е бил толкова щедър и какви добри дела му е направила, че да си заслужи този лукс.

Бърза проверка показа, че цената на палтото струва около 1000 лева – явно миската много е слушкала…

Друг е въпросът, че като носителка на титлата „Мис България“, Тафкова трябва да дава пример, защитавайки природата и животните. Още преди година тя бе разгневила екозащитниците, позирайки палто от лисици. След като предизвика скандала, тя не си взе поука, а се изфука с поредната придобивка от естествена кожа.

Природозащитници определиха поведението й като „изключително нагло“, а с тазгодишния си коледен подарък Тафкова отново показа, че няма да промени нрава си, но кожите ще ги сменя често.

Ето и колекцията на миската от одрани лисици: