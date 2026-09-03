СКАНДАЛЪТ НЕ СТИХВА: Дара и Саня разделиха феновете

Раздялата между Дара и продуцентката й Саня Армутлиева раздели и феновете, но изненадващо този път няма толкова много омраза, поне засега.



След като Дарина Йотова-Дара обнародва писмо, с което благодари на „Вирджиния рекърдс“ за съвместната работа, веднага се появиха и спекулациите, че не всичко е минало по мед и масло. Рут Колева заяви: „Проектът зад Bangaranga, продукцията, таксата за участие и огромна част от риска зад българското участие бяха поети от K2ID Productions и Илиас Кокотос. Ако във Virginia толкова много са вярвали в Дара през последните 10 години - защо не я изпратиха на „Евровизия“ по-рано? Защо не инвестираха в този шанс? Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано? Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?“.

Контра

Най-добре другата позиция сякаш обобщава Катя Костова, която живее в Берлин и беше директор на културния ни център там. Тя обяви: „Има една част от историята, която много лесно забравяме. Ако преди десет години Virginia Records и Саня Армутлиева не бяха подали ръка на едно талантливо момиче, излязло от музикален риалити формат, днес историята на Дара можеше да бъде съвсем различна.

История

Можеше да бъде историята на десетки други участници, които сме гледали по телевизията - една силна песен, няколко месеца внимание и после тишина“. И още: „Някой трябва да повярва в теб още преди всички останали да са решили, че си звезда. Някой трябва да инвестира в теб, когато няма никаква гаранция, че инвестицията ще се върне. Някой трябва да има визия не само за следващия ти сингъл, а за това къде можеш да бъдеш след пет или десет години“. И накрая: „Саня има рядкото умение да разпознава потенциала и още по-рядкото търпение да работи за превръщането му в истинска кариера. Не за един сезон. Не за едно телевизионно участие. Не за един хит“.