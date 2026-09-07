След 8 години самота: Ивана с нов мъж до себе си https://hotarena.net/laifstail/sled-8-godini-samota-ivana-s-nov-mazh-do-sebe-si HotArena.net

Любовта почука на вратата на фолк легендата Ивана. Само 3 месеца след като обяви, че от 7-8 години не е била с мъж, певицата загатна, че вече си има половинка.

Признанието изпълнителката на „Шампанско и сълзи“ прави пред микрофона на Благой Георгиев в подкаста „Goat Media“. Говорейки за близките хора в живота си, айтоската отсича, че може да се довери единствено на двама свои колеги - музикантите Стояна и Румен.

„Значи нямаш друг човек до себе си?“, подкача я закачливо Джизъса, любопитен да разбере истината. Видимо

подразнена

първоначално, чалгаджийката започва да шикалкави, заявявайки: „И имам, и нямам. Така устройва ли те?“, пита звездата, но в отговор получава „не“.

„Разсъди какво искам да ти кажа - има го, но няма да е публично“, хвърля най-после бомбата Ивана, а водещият остава повече от доволен, пише "България Днес".

Кой е мистериозният господин до нея - засега е загадка, но е повече от ясно, че певицата на народа е щастлива и предпочита да държи личния си свят далеч от медийното внимание.

По отношение на връзките си фолкаджийката споделя, че няма голям списък, което според нея е нетипично за хората в бранша. През годините част от гаджетата й се гордеели много, че ходят със звезда от такъв калибър.

„Отнасяли са се с уважение към работата ми и към мен самата. Но аз не съм ги поставяла в ситуация да ги унижавам и да се чувстват така, че аз съм известната, а мъжът е на заден план“, спомня си големият глас на родната музикална сцена.

В името на шоубизнеса на Ивана й се наложило да вземе

трудно решение

избирайки кариерата пред любовта. Хубавицата платила и най-тежката цена - отсъствието й като майка от живота на единствената й дъщеря Теодора. Момичето било отгледано основно от своите баба и дядо, докато известната й майка вадела хит след хит, работейки неуморно.

„Когато започна да пише първите букви, аз не бях вкъщи. Бях някъде по пътищата, когато майка ми ми се обади и ми каза: „Знаеш ли, че вече имаме момиче“, тогава за първи път е станала девойка - пак не можах тези моменти да ги преживея. Добре, че е майка ми“, благодарна е Ивана, споделяйки в равносметка:

„Сега обаче не се осъждам, защото една мечта щеше да бъде заменена. Това е цената, която платих“, отсъжда за финал гласовитата фолкпевица.