След фурора с Лили Иванова: Ваня Кръстева захваща голям графит на Дара

Ваня възнамерява да нарисува Дара. Това сподели първо пред „България Днес“ икономистката Десислава Кръстева.

37-годишната дама е родом от Горна Оряховица, но работи в голяма фирма в столицата. Сестра й е 44-годишната Ваня Кръстева, художничката с увреден слух, която точно преди една година нарисува и портрет на Лили Иванова.

„Ванчето обаче вече няма да рисува портрета на Дара върху гаражна врата като портрета на Лили“, уточнява сестрата на тежко чуващата зографка.

По думите на Десислава Кръстева на Ваня й било доста трудно да положи боите върху пластовете блажна боя, повредени от времето и покрити с ръжда, въпреки че резултатът, както призна самата прима, а и цяла България, е уникален.

„Сега за портрета на младата певица Ваня ще търси голяма чиста стена в София. Още не е уточнила дали ще я покрие изцяло с портрета на Дара, или той ще заеме част от стената. Но и в двата случая се налага да се получи разрешение, независимо дали сградата е държавна, общинска или частна“, поясни Десислава Кръстева.

Сестрата на художничката, обезсмъртила легендата на родната естрада, обмисля дали да не потърсят съдействие и от кмета на Бургас Димитър Николов, тъй като градът ще е домакин на „Евровизия“ през следващата година и появата на един голям графит или направо мурал с портрета на изпълнителката на „Кръвнина“ в цял ръст на знаково място в морския град е съвсем в реда на нещата.

Икономистката разкри и защо сестра й не е повторила фурора, който направи с портрета на поп иконата върху гараж на столичната улица „Калбак“ в кв. „Бъкстон“ през септември м.г.

Ваня беше много ангажирана покрай детето си - посочи най-важната причина за отсъствието на сестра й от медиите Десислава Кръстева.

Грижите за двегодишното момченце Борис, заченато ин витро, обаче не попречили на тежко чуващата художничка да подготвя своя изложба - вероятно отново в галерия „Ной“ в центъра на София, където бе изложила свои платна и през септември 2025 г.

„Ваня е любимката ми, художничка“, с тези думи посрещна тогава репортера на „България Днес“ собственичката на арт пространството Иванка Цветкова.

Тя е една от първите в бранша подали ръка на талантливата и завършила живопис във Великотърновския университет, но по-типична от слух Ваня Кръстева.

„Ваня е не само любимата ми художничка, но и един от любимите ми хора. Тя ми откри преди няколко години. Бях очарована от слънчевото усещане в нейните картини. Ваня е едно светло същество, красотата на природата, човешката красота на българката, цветята - това са най-честите „герои“ на нейните картини. Обича да рисува и животни - котета, гълъби... прави словесен минипортрет на художничката, нарисувала портрета на естрадната звезда, Цветкова.