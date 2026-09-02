След победата в „Трейтърс“, Тома Никифоров иска да е No. 1 и в „Игри на волята“!

След като спечели третия сезон на „Трейтърс“ в Белгия през 2024 година и си тръгна с 22 000 евро, сега той се е устремил към първото място и в родното риалити на Нова телевизия. В белгийската игра на предатели Тома показа, че е отличен стратег. Той започна като праведен, но приключи като предател и никой не се усъмни в него.

„Бях готов на всичко за победата в „Трейтърс“ – каза Никифоров след финала. – През цялото време се правех на много глупав и постоянно повтарях, че не разбирам играта. Така успях да заблудя всички.“

Със сигурност натрупаният опит в белгийското риалити ще помогне на Тома на родна земя. Още в първия епизод на „Игри на волята“ той показа, че е силен играч, вадейки тежък дънер от пясъка без проблем, и така помогна на племето си да усети лукса на резиденцията. Освен това не спира да се съмнява в ходовете на играчите и ги подлага на сериозен анализ.

Макар да е войник от белгийската армия, и Тома има своите страхове. Изпитва ужас от кучета, змии, жаби и гущери. А на въпроса как ще се оправи с тях, ако някой ден отиде на блатото, спортистът отговаря: „Почвам да бегам, бате“.

Въпреки големите си успехи в джудото – три участия на олимпийски игри, два златни медала от европейски първенства и още много отличия – Тома Никифоров взел решение да се откаже от активната състезателна дейност. Причината? Претърпял е 10 операции. Преценил, че е по-добре да пази здравето си и да се посвети на съпругата си и двете им дъщери, отколкото да продължи с джудото. Спортистът, съпругата му и двете им деца вече са решили твърдо да останат да живеят в Белгия.

Тома пристигнал у нас специално за участието си в „Игри на волята“, но на този етап не иска да се връща за постоянно в България. Преди години имал такава идея, но сега мисли за бъдещето на децата си и смята да остане със своето семейство в чужбина. Голямата му дъщеря вече уверено върви по неговите стъпки – тя тренира джудо, ходи на гимнастика, плуване и танци, пише "Филтър".