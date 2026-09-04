Снахата на Бай Миле на прага на анорексията! Моника Цветанова ПЛАШИ по бански (СНИМКИ)

От „тяло за милиони“ до фигура, която вече буди повече тревога, отколкото възхищение. Снахата на Бай Миле – Моника Цветанова, отново показа тяло по бански, но този път впечатление прави не прословутата ѝ спортна форма, а крайното отслабване, писа Intrigi.bg.

На последните кадри от лятната ваканция на милионерската булка ребрата ѝ буквално се четат под кожата. Снимките й по бански вече не предизвикват мъжки страсти, а страх и ужас, особено у най-близките й.

Моника роди втория си син едва през октомври миналата година. Тя е майка на две момчета, като първото се появи на 23 март 2022 г. Като майка на две деца може би повечето очакват друг тип фигура, но маниакалната дисциплина на моделката не е от вчера.

Още след първото раждане Моника почти веднага се върна към тренировки, а през 2024 г. светските медии твърдяха, че прекарва по няколко часа във фитнеса, спазва строг фастинг и практически е изключила въглехидратите от менюто си.

По всичко личи, че хранителните й режими са излезли извън контрол и Цветанова е размила границите на естетиката. Близки до фамилията коментират, че манията по килограмите й е професионално изкривяване, което обаче е напът да докара теглото й до критичен минимум и нужда от медицинска помощ.

Преди да стане част от фамилията Боневи, Цветанова се изявява като модел, стартира от „Визаж“, а впоследствие превръща популярността си в Instagram кариера и се представя като създател на дигитално съдържание. С Милчо Бонев-младши – сина на убития през 2004 г. знаков бос на СИК Милчо Бонев-Бай Миле – са заедно от близо 10 години.