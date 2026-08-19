Стилияна Николова подарила първия медал на сестричката си Паола! Мечтае да скочи с парашут

Единственият златен медал на завършилото на 16 август 42-о Световно първенство в германския град Франкфурт за нашия отбор бе извоюван от Стилияна Николова. Разбира се, това не е изненада никого, защото младото момиче е вече сред елитните звезди в този спорт не само у нас, но и в света. Николова има в колекцията много медали. На това първенство тя добави още четири и така достойно посрещна своя рожден ден 22 август. Българските състезателки спечелиха общо шест медала (златен, три сребърни и два бронзови) и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

Стили, както я наричат близките ѝ, е родена през 2005 г. в Кайро, Египет, където по това време работят нейните родители. Баща ѝ е бившият футболист Илия Дяков – юноша на „Добруджа“, който по-късно преминава през ЦСКА и „Славия“. Той стига до националния отбор на България и дори участва на Световното първенство в Мексико през 1986 г. Талантът му е безспорен, но поредица от контузии го принуждават да прекрати кариерата си по-рано от очакваното. Майка ѝ е бившата гимнастичка Паулина Кръстева, която е

двукратна световна

и веднъж

европейска

шампионка с ансамбъла, пише "Галерия". Така още от най-ранна възраст Стилияна е израснала в семейство, в което спортът заема специално място. Малката Стили има сестра Паола и брат Денис. Дълги години живее в най-многолюдната арабска страна. Винаги обаче пояснява, че има само българско гражданство, а вкъщи говорят само на български и гледат българска телевизия. Учи в руско училище в Кайро, а този мегаполис е толкова огромен и задъхан от задръствания, че излиза в 6:30 ч. сутринта, за да стигне на училище навреме. Майка ѝ работи като треньор по художествена гимнастика, сестра ѝ също. Съвсем логично

едва

проходила, тя

отива в залата

От 3-4-годишна играе с уреди в ръце, а първата ѝ треньорка е сестра ѝ. Стили започва да тренира в ранна детска възраст в Египет, където майка ѝ и сестра ѝ работят като треньори по художествена гимнастика. От 9-годишна идва за държавни състезания в България. На 13 години напуска Египет и идва да живее в България. „В началото тя всеки понеделник плачеше за майка си“, спомня си треньорката ѝ Валентина Иванова. Признава, че сигурно е пропуснала някои неща, на които се радват нейните връстници, но после казва, че вече родителите не ѝ липсват, защото се чуват почти всеки ден с модерните технологии за комуникация. В родината живеела в общежитие с други момичета и всички много си помагали.

Първото нещо, на което се наслаждава в България, е фактът, че можеш да отидеш някъде пеша или с велосипед. В египетската столица това било невъзможно и

навсякъде се

придвижвали с

автомобили

Младата ни звезда в този най-женствен и елегантен спорт твърди, че зад красотата се крие много тежък труд и строг режим. Стили е изключително дисциплинирана и няма проблем в това отношение, хвалят я треньорките. Състезателката започва тренировки точно в 8:00 ч. сутринта. Един час играе балет, а след това започват с уредите. Заниманията продължават поне до три и половина следобед, а понякога продължават и до привечер.

Казва, че зад

успехите ѝ стои

цял екип

– треньори, физиотерапевти, дори шефката на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. Самата Раева е известна, че е строга и взискателна към състезателките, но за Стили винаги се е изказвала ласкаво. На едно от последните европейски първенства Николова завоюва няколко златни медала на европейското първенство. Тогава в знак на признателност към треньорката си Валентина Иванова ѝ подарява единия от медалите си. Ужасно се притеснявала да не я смути, но Иванова хареса жеста и гушна малкото момиче.

„Тази жена е с мен и в хубавите, и в трудните моменти. Винаги ме подкрепя и знае какво да ми каже“, каза гимнастичката пред медиите за треньорката си. Първия си медал в спортната си кариера подарява на сестра си Паола.

Стилияна

обича екстремните

преживявания

Вече е пробвала гмуркане в Червено море, а някой ден мечтае да скочи с парашут. Освен това би искала да се изяви и в киното. „В гимнастиката винаги трябва да влезеш в роля, но бих искала да опитам и като филмова актриса. Даже си се представям в някой страшен филм“, казва гимнастичката. Тя вече има опит като артист, макар и на любителско ниво. Като малка винаги се включвала в училищните пиеси. Толкова грациозно и леко изглежда Стилияна Николова, когато изпълнява своите съчетания, че чуждестранните медии често я сравняват с италианката София Рафаели, с нежни порцеланови кукли. Зад тази ефирна визия обаче се крие изключително силен и борбен характер. За Стили България е като стиснат юмрук – символ на сила, единство и непреклонност. Най-ценни за нея са моментите, в които цялото ѝ семейство е заедно. Тя неведнъж е споделяла, че след края на спортната си кариера мечтае да стане майка и да създаде голямо и сплотено семейство, подобно на това, в което самата е израснала. Родната гордост вече е пленила световни марки за хранителни добавки, на които е рекламно лице. Какво още очаква Стили по звездния ѝ път предстои да разберем.