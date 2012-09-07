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Светлана избухна: Супер тъпотия е, че съм Дълбокото гърло

&amp;bdquo;Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.&amp;rdquo; Това писа вестник &amp;bdquo;Телеграф&amp;rdquo; днес. Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева.

https://hotarena.net/laifstail/svetlana-izbuhna-super-typotiq-e-che-sym-dylbokoto-gyrlo HotArena.net
reni1
43407
Светлана избухна: Супер тъпотия е, че съм Дълбокото гърло
reni1
43407

&amp;bdquo;Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.&amp;rdquo; Това писа вестник &amp;bdquo;Телеграф&amp;rdquo; днес. Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева.

<p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">&bdquo;Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.&rdquo; Това писа вестник &bdquo;Телеграф&rdquo; днес.</span></strong></p> <p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Потърсена за коментар, тя споделя, че знае точно кой журналист от медията пуска отвратителните неща, както и това, че й викали \"дълбокото гърло\", а също и, че криела мръсно минало. IP адресът му също е известен.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">\"Подигравките на мой гръб хич не ми харесват. Няма ли нещо ново? Едни и същи статии, че съм Гонзовица и че съм момиче на повикване от сайт за платена любов. Това е неуважение не само към мен, но и към читателите, които не са длъжни да четат такива пошли неща\", допълва скандалната блондинка.</span></p>
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3 Коментара

Пича

преди 11 години

Ааааа що да е тъпотия ние обичаме да дълбоки гърла

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dominici

преди 11 години

С и ли без дълго гърло, ако ми падне, не бих й простил ...

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dimo

преди 11 години

aha tapotija a ,a kato ti vliza v trahejata i ti gali slivicite ti e got a !!!!!

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