Светлана избухна: Супер тъпотия е, че съм Дълбокото гърло &bdquo;Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.&rdquo; Това писа вестник &bdquo;Телеграф&rdquo; днес. Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева. https://hotarena.net/laifstail/svetlana-izbuhna-super-typotiq-e-che-sym-dylbokoto-gyrlo HotArena.net reni1 43407 &bdquo;Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.&rdquo; Това писа вестник &bdquo;Телеграф&rdquo; днес. Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева.

<p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Прякорът на Светлана Василева бил Дълбокото гърло, твърдят във футболните среди заради оралните й уменията.” Това писа вестник „Телеграф” днес.</span></strong></p> <p><strong><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></strong></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Оказа се, че статията, която се появи, истински вбесила плеймейтката Светлана Василева.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Потърсена за коментар, тя споделя, че знае точно кой журналист от медията пуска отвратителните неща, както и това, че й викали \"дълбокото гърло\", а също и, че криела мръсно минало. IP адресът му също е известен.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">\"Подигравките на мой гръб хич не ми харесват. Няма ли нещо ново? Едни и същи статии, че съм Гонзовица и че съм момиче на повикване от сайт за платена любов. Това е неуважение не само към мен, но и към читателите, които не са длъжни да четат такива пошли неща\", допълва скандалната блондинка.</span></p>