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Тайна бременност и обрат: Георги Йомов стана баща след шумна раздяла!

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Румен Димитров
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Тайна бременност и обрат: Георги Йомов стана баща след шумна раздяла!

Румен Димитров
1225

Бившият футболист и експоловинка на попфолк певицата Ариа Георги Йомов стана баща. Щастливата новина се разбра, след като в социалните мрежи заваляха честитки.

Слухове

Бебенцето е момченце и носи името Александър – точно като майката на детето. Тя е популярната македонска моделка Александра. Красавицата е добре позната в родината си, а връзката й с Йомов стана публична преди около година и половина, когато си качиха снимки от морето у нас. Двамата започнаха да споделят общи кадри в социалните мрежи, с което потвърдиха отношенията си. Впоследствие обаче двойката претърпя раздяла и за известно време бяха далеч един от друг. Александра дори изтри всички свои снимки с футболиста, което окончателно засили слуховете, че любовта им е приключила. Двамата дори до днес не се следват в социалните мрежи, но общата снимка с бебока стана новина и ги издаде.

Тайна

Оказва се обаче, че историята им е имала неочаквано продължение. Бременността си Александра успя да запази почти напълно в тайна. През последните месеци моделката не публикуваше снимки, от които да личи, че очаква дете, а и не даваше публичност на щастливото събитие. Днес, вече след раждането на сина им, тя направи изненада за цял свят. Александра публикува своя снимка от последните седмици на бременността, с която показа, че през цялото време е очаквала дете от Йомов.

Самата тя написа на фона на бебешка ръчичка „сърцето ми е пълно“.

Македонката вече е майка и на 11-годишна дъщеричка, която е от предишната й връзка с популярен волейболен състезател от Македония. Появата на малкия Александър идва като приятна изненада за последователите на двойката, които доскоро нямаха представа, че двамата отново са намерили път един към друг.

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