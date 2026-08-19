Теди Хитлера с нова на Слънчака! Засякоха се с бившата му Анна-Мария Чернева

На морето с ново гадже и с нова кола загря за важните европейски мачове един от тарторите на левскарската ултрас агитка Тодор Грудов, по-известен с прозвището си Теди Хитлера.

Той бе забелязан в един от най-вървежните и гъзарски плажни барове в Слънчев бряг. Наблюдателни летовници веднага го познаха по емблематичните татуировки, с които е изрисувано цялото му тяло. Освен това ултрасът вече бръмчи и със спортно порше. Най-интересното е, че мощната машина не е синя, а напротив - червена на цвят, пише "България Днес".

Теди Хитлера е популярен със своите крайни нацистки идеологии. Поради тази причина той има татуировка пречупен кръст дори на единия си зъб. На цялата дясна половина на тялото му е изрисуван ръководителя на Третия германски райх Адолф Хитлер. На гърба си пък е изобразил италианския фашист Бенито Мусолини. Направил е и няколко татуировки с лика на Васил Левски, татуирал си е дори подписа му, както и герба на България. От вътрешната страна на устните има надпис „Левски“. На темето върху главата е изобразил паяжина. По тялото си е намерил място да увековечи кучето си от порода бултериер. На корема му се чете надпис CRIMINAL (Криминален), а на кръста - 1914 (годината на основаване на футболния „Левски“). Татуирал е дори мъжкия си полов член, както и ушните си миди отвътре.

42-годишният футболен фен бе неотлъчно в компанията на своята нова половинка, след като преди време той се раздели с популярната „Мис Силикон 2018“ Анна-Мария Чернева. Наши читатели щракнаха и изпратиха до редакцията кадри на новата двойка, разпускащи на барбарони на плажния бар на Слънчака. Хитлера е неизменно с черна шапка с козирка на главата си и маркови слънчеви очила. Той рядко отива да се разхлади до водата, но за сметка на това е избрал едно от най-примамливите места под сянката на палма.

Интересното е, че в един момент в същото заведение пристига и бившата му Анна-Мария със сегашния си приятел - фитнес инструктора Христо Минков. Татуираният здравеняк има още по-внушителен мускулест вид. Веднага обаче прави впечатление, че Теди и Чернева дори не се и поздравяват и се правят, че не се познават. За сметка на това едропърдата брюнетка решава да покаже, че не ѝ пука и е една от най-дейните в танците, когато музиката се усилва в късния следобед.

Тодор е от София, завършил е спортното училище на „Левски“ и се изявява като боксьор в клуб „Левски София-Запад“. През 2011 година Грудов бе задържан от полицията, след като във фен клуб на „Левски“ бяха открити наркотици, а той бе обвинен като пласьор на дрогата. Проблеми с властта той имаше и през 2018 година след финала за Купата на България между „Левски“ и „Славия“. Тогава две голи до кръста деца се появиха на пистата, изрисувани с нацистки свастики. Впоследствие едното момче се оказа син на Теди Хитлера, като таткото отнесе глоба.

Грудов заби силиконката Чернева през 2019 година, а връзката им продължи близо 4 години. 10 години по-младата от него Анна-Мария нашумя навремето покрай участието си в сериала „София ден и нощ“, а освен това стана и една от финалистките в еротичния конкурс „Мис Плеймейт“. Сексбомбата работи и като водеща на телевизионно предаване за музикални поздрави по един от чалга каналите.

„Имам най-яките цици в България! Формата на гърдите ми е съвършена!“ Това обявява в интервю пред „България Днес“ самата силиконка. Преди години плеймейтката наля циците си с по 500 кубика силикон във всяка. Навремето Анна-Мария отряза мераците за брак на покойния вече Христо Сираков-Стоте манекенки. Любопитното за Чернева е, че е завършила с отличие специалността „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Цветана Манева в Нов български университет.