ТЕЖКА СЕМЕЙНА ДРАМА! Краси Радков загубил баща си на 12, а часове след погребението на майка си излязъл на сцена https://hotarena.net/laifstail/tezhka-semeyna-drama-krasi-radkov-zagubil-bashta-si-na-12-a-chasove-sled-pogrebenieto-na-mayka-si-izlyazal-na-scena HotArena.net

Краси Радков, който през април стана на 55 години, преследвал мечтата си да стане актьор още от юноша. Става част от младежката театрална трупа ТЕМП в родната Враца като ученик в езиковата гимназия. Там обаче голямата звезда бил брат му, който обаче направил шеметна кариера като учен в Америка и загърбил сцената. Краси не залягал много над уроците, но бил любимец и на преподаватели, и на ученици.

„Беше толкова забавен и ни разсмиваше така, както сега разсмива цяла България. Понякога като го гледам по телевизията, имам чувството, че все още сме в класната стая и долавям някои от онези специфични гримаси, интонации, погледи, които придават неговия колорит на комик“, разказва съученичката му Иванела Самуилова.

Най-добрият му приятел в онези години е журналистът Явор Дачков, с когото днес се чуват само по празници.

„Като ученик живеех на квартира, но по-голямата част от времето прекарвах у тях. Имаше чудна майка, светла й памет, д-р Радкова, която ме гледаше като свое дете“, спомня си Дачков.

И двамата родители на комика са покойници. Той се родил в началото на седмия месец и бил много обгрижвано дете, на което било позволено да прави всичко, пише "Минаха години".

Бил буен и не спирал с белите и у дома

и при баба си и дядо си на село Ребърково край Враца. По-големият му брат Емил бил пълна противоположност, здраво залягал над книгите, не излизал да играе и още в 9 клас бил приет за студент като гениален математик. Срамувал се от петиците, които малкият Краси почти не виждал в бележника си, пълен със слаби оценки.

По ирония на съдбата Краси трябвало да излезе на сцената на Врачанския театър, където играел по онова време, няколко часа, след като погребал майка си. Тя била лекарка и си отишла преди повече от две десетилетия от рак на дебелото черво, а синът й бил неотлъчно до нея в последните месеци.

„Тя отлично знаеше какво се случва с нея и се опитваше да ме подготви“, разчувства се Радков. Загубил баща си – следовател, само на 12 години, но е сигурен, че сега двамата биха се радвали да го видят на екран и щяха да се гордеят с него. „Мама ми липсва много“, признава актьорът.

„Майка му шиеше най-хубавите гоблени, може би бяха най-хубавите в цяла Северна България. В дома си тя имаше над 100“, спомня си журналистът от Враца Кирил Луканов.

След смъртта на родителите най-близките за Краси хора остават Емил и съпругата Станислава. Комикът е категоричен, че щом я видял, се влюбил в нея. Никога няма да забрави първата им среща в лобито на хотел „Смолян“. „Тя чакаше там с бели панталони и розово бюстие. Видях я и приключих. Веднага разбрах, че я обичам. Любов от пръв поглед. Никакъв кастинг, никакъв предварителен подбор. Директно в сърцето ми“, отсича водещият и не се притеснява да признае: „Тя е човекът, когото винаги искаш в отбора си“.

Двамата дълго нямаха деца, а зложелатели твърдяха, че причината е желанието на красивата булка на Радков да гради

кариера на актриса

Преди осем години на бял свят се появи най-голямата радост на комика – синът му Теодор. Детето се роди след инвитро процедура в болница „Надежда“. Само раждането там излизаше два бона, без да се броят допълнителните екстри. Станислава бързо се върна на работа и участва в няколко постановки и сериала, а мъжът й не приема телевизионно участие без нея.

Така беше и в риалити предаването „Бягство към победата 2: Съкровището“ преди две години, както и в „Денсинг старс“, където Стаси се изявяваше като репортерка. Тепърва двамата ще показват какво могат и какво не във „Фермата“ в компанията на градския на Радков Йонислав Йотов-Тото и жена му – танцьорката Кристин.