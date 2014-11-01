Топ 5 на най-шантавите прически на Благо Георгиев (СНИМКИ) Благой Георгиев вероятно е най-суетният български футболист. Звездата на руския &bdquo;Рубин&ldquo; виси толкова често във фризьорските салони, че дори и фолк певиците ни са по-малко кокетни от него, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/top-5-na-naishantavite-pricheski-na-blago-georgiev-snimki HotArena.net reni1 47887 Благой Георгиев вероятно е най-суетният български футболист. Звездата на руския &bdquo;Рубин&ldquo; виси толкова често във фризьорските салони, че дори и фолк певиците ни са по-малко кокетни от него, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Благой Георгиев вероятно е най-суетният български футболист.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Звездата на руския „Рубин“ виси толкова често във фризьорските салони, че дори и фолк певиците ни са по-малко кокетни от него, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">През годините фризьорите на Благо са му правили такива прически, че е оставял феновете си без думи. Ритнитопковецът в началото на кариерата си се носеше с дълга грива, леко филирана, поради което често можеше да бъде с половинката си Христина в гръб.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">По-късно се отнесе по екстравагантните прически на Азис и петльовият гребен или по-скоро папагалска прическа тип „Какаду“ най-много го радваше и редовно обикаляше клубовете с нея.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">С пропорционално нарастващия брой татуировки, визията в стил Роби Уилямс също не закъсня. Рокаджията и футболистът много си приличаха, но Благо не се задържа дълго и на този стил.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Следващата му визия вероятно бе вдъхновена от времето, когато Орландо Блум играеше Хектор в „Троя“, тъй като със ситни къдрици отдавна не сме го виждали. Георгиев обаче си направи цяла фотосесия в този вид, като подлуди рускините с мачовската си визия.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">В последно време обаче Джийзъса реши да се върне към стила на футболните звезди и в момента се изживява като двойник на Дейвид Бекъм. А на кой от двамата зализаната прическа повече отива, преценете вие.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Вижте още снимки по-долу.</span></p>