TV двойки в ефира и у дома (Снимки)

Когато камерите угаснат, любовта продължава – доказателство за това са едни от най-любимите телевизионни лица, които успяват да превърнат служебния дует в истински семеен тандем. Някои от тези истории започват в телевизионното студио, други – далеч от него, но всички показват, че понякога човек може да открие най-важната си половинка именно сред хората, с които споделя професионалния си свят.

Марина Цекова и Златимир Йочев – любов, започнала на чужда сватба

Златимир Йочев и Марина Цекова са сред най-популярните журналистически двойки у нас. Любовта им обаче не започва в телевизионно студио, а на сватба на техни приятели. Самият Йочев разказва, че отишъл на празненството с намерението да се запознае с Марина, а двамата веднага си допаднали и започнали разговор, който, по думите му, продължава и до днес.

Днес двамата са семейство с две дъщери – Тамара и Сандра. Макар телевизионните им графици да са натоварени, те успяват да съчетават професионалните ангажименти със семейния живот, а Златимир неведнъж е подчертавал колко важни са за него съпругата и децата му.

Митьо Маринов и Константина Костова – истински телевизионен романс

Една от най-актуалните телевизионни любовни истории е тази на водещия Митьо Маринов и журналистката Константина Костова. Двамата са колеги и любовта им постепенно стига до годеж, а през август 2026 г. вече станаха семейство – сватбата им се състоя две години след романтичното предложение за брак.

Самият Митьо е разказвал, че е предложил на Константина на романтично място в подножието на Стара планина, до замък, а специалният момент бил съпроводен с много вино и емоции. Любовта им показва, че дори когато двама души прекарват голяма част от времето си в телевизионния ефир, могат да запазят личния си свят само за себе си.

Иван Христов и Ирина Тенчева – любов извън сценария

Иван Христов и Ирина Тенчева също са сред познатите лица от българския телевизионен и продуцентски свят. Тяхната връзка от години е част от публичния им образ, но двамата са успявали да превърнат професионалното партньорство и общите си интереси в стабилна семейна история. Ирина често показва публично признателността и обичта си към Иван, а двамата са сред двойките, които продължават да свързват телевизионния живот с личния си свят.

Илия Илиев и Мина Илиева – любов между две телевизии

Спортният журналист и водещ Илия Илиев е още един пример за човек, намерил любовта в телевизионната гилдия. Илия и Мина Илиева се запознават и събират в обществената телевизия, а по-късно професионалните им пътища ги отвеждат в различни национални медии.

Двамата сключват брак на красива морска сватба на Солунското крайбрежие през юли 2023 г., точно шест години след годежа си. Историята им е своеобразно доказателство, че конкуренцията между телевизиите няма никакво значение, когато става дума за любов.

Ники Кънчев и Даниела – любов без излишен шум

Ники Кънчев е един от най-разпознаваемите телевизионни водещи в България, но личният му живот винаги е бил далеч по-дискретен от професионалния. До него от години е Даниела, която предпочита да стои извън светлината на прожекторите. Двамата имат дъщеря Мари-София, а семейството е сред примерите за телевизионна любов, която не се нуждае от постоянна публичност, за да бъде истинска.

Докато Ники е постоянно под прожекторите и пред камерите, Даниела остава предимно зад тях – човекът, който пази семейния уют далеч от телевизионния шум. Именно тази дискретност прави историята им различна от много други звездни връзки.

Не всички любовни истории имат щастлив край

Но телевизионният свят познава и друга страна на любовта. Не всички популярни двойки успяват да запазят връзката си, когато камерите спрат да работят.

Венелин Петков и Гена Трайкова – голямата любов на новинарското студио

Венелин Петков и Гена Трайкова бяха сред най-известните телевизионни двойки у нас. Любовта им започва по времето, когато двамата са екранни партньори и заедно водят новинарските емисии. В продължение на години те са не само професионален тандем, но и една от най-обсъжданите двойки в телевизионните среди.

В крайна сметка обаче пътищата им се разделят. Години по-късно двамата отново се оказват професионално близо един до друг – вече като хора с богат опит зад гърба си, които продължават да работят в журналистиката и медиите.

Ани и Бранко Салич – когато дългият брак остава спомен

Ани Салич и Бранко Салич дълго време бяха сред най-разпознаваемите двойки в телевизионния свят. Те създадоха семейство и имат две деца – Лазар и Хана, но след години заедно пътищата им се разделиха.

Разводът сложи край на една от най-познатите семейни истории в българския телевизионен ефир. Днес Ани продължава своя път пред камерите, докато отношенията между бившите съпрузи остават свързани най-вече от общите им деца.

Гергана Гунчева и Петър Бакърджиев – спортът и любовта

Сред двойките, които също свързаха личния си живот с телевизионната журналистика, са Гергана Гунчева и Петър Бакърджиев. И двамата са добре познати от спортната журналистика, където професионалните им пътища дълго време вървят паралелно.

Тяхната история също показва колко трудно понякога е да се разделят личният и професионалният живот, когато двама души работят в един и същи бранш. След края на връзката всеки продължава своя професионален път, но двамата остават свързани и като родители.

В крайна сметка телевизията е място, където хората се срещат, работят, спорят, смеят се и понякога се влюбват. Някои телевизионни двойки успяват да пренесат любовта от студиото в дома си, други остават само красива страница от миналото. Но всички те доказват едно – зад строгите костюми, светлините и професионалните роли стоят обикновени хора с истински чувства.