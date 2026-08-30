Умря погребалния бизнес на Миглена Ангелова, тв водеща изхарчи парите от ЕС

Скандалната журналистка Миглена Ангелова скоропостижно е прекратила бизнеса си като рекламен агент на погребални агенции, установи проверка на „Уикенд”. Преди това, разбира се, фирмата на мадам „Искрено и лично” „ММ-Стап” успешно е похарчила отпуснатите й 35 000 евро от ЕС. Така де, само луд би върнал падналите му от небето пачки!



С парите Ангелова създава специален интернет сайт MoriMem, с напътствия към хората, готвещи се за отвъдното. Каква церемония да изберат - кремация или традиционно погребение, съвети за организиране на церемонията и оптимизиране на погребалните разходи... Като бонус в сайта има и списък на погребалните агенции, който да реализират мечтите на запътилите се към „оня свят” клиенти на Миглена Ангелова. Част от услугите в погребалния портал MoriMem са платени, от което се очаква да печели собственичката. Поне така е за пред ЕС. Реалността е друга. Бизнес проектът на скандалната тв водеща е пълен провал и фирмата й „ММ-Стап” наскоро започва процедура по фалит. Ангелова вече е изпратила покана до клиенти и доставчици, които имат срок от шест месеца за да си потърсят загробените в погребалния портал пари. Не че има голям шанс да си върнат и един евроцент. Компанията отдавна е ошушкана...

Пръв в списъка с пилите една студена вода е инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс”, с чиито 34 999 евро скандалната журналистка създава сайта си. Преди няколко години фонда бе избран от правителството да инвестира отпуснатите от Брюксел стотици милиони евро в иновативни и високотехнологични стартиращи български компании, които нямат необходимите средства, за да реализират иначе блестящата си идея. Дали мениджърите на фонда се справят успешно, всеки сам може да прецени.

През пролетта на 2022 г. ръководството на „Витоша венчър партнърс” се прехласва по идеята на Миглена Ангелова да създаде погребален интернет портал. Месец преди това бившата водеща създава и фирмата си „ММ-Стап” с капитал от 1000 лева, а интернет страницата със съвети към бъдещите мъртъвци е само една идея. Вярвайки, че в проекта има огромен потенциал, от фонда решават да купят 15% от акциите срещу сумата от 34 999 евро. Надеждата им е, че щом нещата потръгнат и потекат огромните печалби, цялата фирма, и съответно 15-те процента акции на „Витоша венчър партнърс", няма да струват 35 бона в евро, а стотици пъти повече. Фондът съответно ще може да ги продаде, а печалбите да инвестира в нови идеи с потенциал.

Миглена Ангелова, поне формално, изпълнява всички условия за да лапне парите. Малко след инвестицията на „Витоша венчър партнърс” е създаден и сайта MoriMem. В него се мъдри огромна снимка на бившата водеща, която разяснява мотивите си да създаде интернет платформа, на която всеки може да опише как си представя собственото погребение.

„По време на журналистическата си кариера съм срещала много хора, слушала съм разказите за живота им, за техните мечти, вижданията им за щастие. Повечето от тях искаха сигурност! С времето осъзнах, че в тези наши желания има парадокс: сигурна е само смъртта, а животът е точно обратното: в него има непредсказуемост, избор, риск, но няма сигурност...”, разяснява патетично Ангелова. Мадам „Искрено и лично” написва и няколко статии с насоки към бъдещите си клиенти. Като: „Кремация: приятелски наръчник върху основното”, „Отговори на вашите въпроси за кремацията”, „Погребалните разходи - допълнителното бреме”, „Ръководство за грижливо съхранение на пепелта”...

Умилителните заглавия явно не успяват да привлекат достатъчно запътили се към отвъдното клиенти. Въпреки налетете пари от ЕС, погребалния портал на Миглена Ангелова вече не функционира. Може би е редно да му се устрои подобаващо погребение...



