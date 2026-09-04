УНИЗИТЕЛНО: Изгониха Нина Добрев от червения килим на фестивала във Венеция (ВИДЕО)

Нина Добрев изпадна в неловка ситуация на филмовия фестивал във Венеция, след като охранител я помоли да напусне червения килим. 37-годишната актриса изглеждаше елегантно в рокля без презрамки на Armani Privé, с която се появи на най-стария международен филмов фестивал в света.

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Добрев зае мястото си пред фотографите и се подготви за традиционната фотосесия, но почти веднага беше прекъсната от мъж, облечен изцяло в черно. Той застана пред нея и вдигна ръка, с което ѝ даде знак да продължи напред. Мъжът видимо ѝ каза нещо, преди жена, останала извън кадър, също да се намеси за кратко.

След това Добрев успя да остане още няколко секунди пред фотографите. Актрисата дори позира игриво, като завъртя дългите тюлени детайли около корема на роклята си, запазвайки сериозно изражение.

a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonha pic.twitter.com/xJ5la9ZCFU — ☙ (@layzhis) September 3, 2026

Служители по сигурността обаче бързо се появиха отново и я насочиха извън червения килим. Добрев направи неловка гримаса, преди да се отдръпне и да се засмее, очевидно изненадана от случилото се. Звездата за кратко помаха на фотографите, събрани от другата страна на килима, но не спря за нови снимки.

Видеоклипът от случката бързо се разпространи в социалните мрежи. Един потребител на X написа: „Ако бях Нина Добрев, изгонена от червения килим на филмовия фестивал във Венеция, щях да се изпаря от чист срам“.

Друг коментира: „Твърде дълго ли остана, или това беше липса на организация? Така или иначе, беше неудобно“.

„Защо, по дяволите, изпратиха Нина Добрев така от червения килим във Венеция?“, попита трети потребител.

Неловката ситуация се случва на фона на спекулации около личния живот на актрисата. Наскоро Добрев беше забелязана в Ню Йорк в компанията на елегантния модел Дъги Джоузеф, което породи слухове за възможен романс между двамата.

През септември миналата година Добрев и бившият олимпийски сноубордист Шон Уайт прекратиха годежа си. Двамата направиха своя дебют на червения килим през май 2022 г., когато присъстваха на звездната премиера на „Top Gun: Maverick“ в Лондон. Две години по-късно Добрев и Уайт обявиха годежа си, след като той ѝ направи романтично предложение за брак в Ню Йорк. През септември миналата година обаче стана ясно, че двамата са решили да прекратят годежа и да поемат по различни пътища. „Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, каза източник пред People по това време.