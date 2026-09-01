Вуцов разчувства: Ето как увековечи раждането на дъщеря си (Снимка) https://hotarena.net/laifstail/vucov-razchuvstva-eto-kak-uvekovechi-razhdaneto-na-dashterya-si-snimka HotArena.net

Вратарят на „Левски“ Светослав Вуцов татуира до сърцето си спомен за едно от най-щастливите събития в живота си.

24-годишният играч изрисува отпечатъци на дланта и ходилата на първородната си дъщеря Светлана. Раждането на принцесата дойде като красив лъч в натоварения график на вратаря. Само ден след паметния триумф на „сините“, когато българският шампион елиминира „Университатя“ (Крайова), Вуцов стана баща на момиченце – първородна рожба за него и съпругата му Дарина, с която сключиха брак през март.

Татуировката на вратаря носи и допълнителна информация. На нея са изписани датата и часът на раждането на дъщеря му, както и теглото и ръстът ѝ към момента на щастливото събитие.

Новородената мома е и първородна внучка за легендарния бивш футболист и треньор Вили Вуцов, който неведнъж е изразявал гордостта си от успехите на семейството.

Специално видео, заснето от студиото за татуировки, което Светслав Вуцов избра, беше публикувано в социалните мрежи, показвайки процеса и крайния резултат, разкривайки още веднъж силната връзка между баща и дъщеря.