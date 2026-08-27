Юксел за първ път публично призна чувствата си към Венцислава: Честит рожден ден, любов!

Юксел Кадриев за пореден път показа колко сериозни са отношенията му с Венцислава Велчева, като за първи път публично призна, че тя е новата му любов. Водещият на централните новини по Би Ти Ви честити рождения ден на Венцислава с романтично послание и общ кадър от Гърция, където двамата често прекарват свободното си време.

„Честит рожден ден, любов! Хоризонтът с теб е ясен и чист и платната са изпълнени с топъл вятър! Благодаря ти!“, написа изявяващият се и като поет Юксел към снимката. Известно е, че той дори има издадена стихосбирка и метафорите и сентенциите са му присърце.

За връзката на Кадриев и Венцислава се разбра през есента на 2024 г. Тогава новинарят публикува първите им общи снимки и написа: „Който търси, може и да намира, но само този, който вярва, получава!“. Оттогава последваха и други общи снимки, но все с иносказателни текстове от страна на звездата на Би Ти Ви.

Венцислава е значително по-млада от Юксел, но разликата във възрастта не се оказва пречка за отношенията им. Напротив – връзката им се развива бързо и двамата вече явно имат сериозни намерения за общо бъдеще.

Венцислава развива собствен бизнес, тя има модна линия копринени дамски корсети Venee, които се радват на огромен интерес от изисканите дами. Красивата брюнетка има добри финансови възможности и не разчита на известността на партньора си. Кадриев пък е видимо променен покрай новата си любов – близки до водещия твърдят, че той е започнал да обръща повече внимание на личния си живот и на свободното си време.

Двамата са близки и с роднините на Венцислава. Показателно за сериозността на връзката им е, че са станали кръстници в църква на нейни племенници. Това показва, че Юксел вече е приет от най-близките хора на любимата си.

Все по-често се появяват и информации, че двамата обмислят следваща крачка – сватба и дете. Венцислава имала желание да създаде семейство с Юксел, но засега те не са обявили дата за сватба.

Кадриев има един брак зад гърба си – той беше женен за оперната певица Бонка Георгиева. След раздялата им Юксел получи родителските права над дъщеря им Габриела и дълги години сам се грижеше за нея. Днес тя вече е пълнолетна и самостоятелна девойка.