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Забраниха на Филип Киркоров да открива нов бизнес! Подавал грешни данни

https://hotarena.net/laifstail/zabraniha-na-filip-kirkorov-da-otkriva-nov-biznes-podaval-greshni-danni HotArena.net
Каролина Церовска
1050
Забраниха на Филип Киркоров да открива нов бизнес! Подавал грешни данни

Каролина Церовска
1050

Забраниха на Филип Киркоров да открива нов бизнес до есента на 2028 г.

Две негови фирми са дали грешна информация към данъчните служби и по местните закони всеки, който има 50 и повече процента, автоматично получава забраната. Така Киркоров не може да открива нов бизнес в Русия, където живее, до края на октомври 2028 г.

Три

Първата фирма, която е съгрешила, е „Филипп Киркоров Корпорейшън“. Тя е подала данъчна декларация с повече от 20 дни закъснение и забраната от нея става до 18 септември 2028 г. Нейната дейност вече е спряна от самия певец. Втората фирма се изписва с кирилица като „Филип фо ю“ и се занимава с продажбата на дрехи и обувки. Тя също не е подала в срок данъчната си декларация и на всичкото отгоре е посочила сгрешен адрес. Към нея има и изпълнителни дела за неплатени вноски по кредит на обща стойност 68,2 хиляди рубли, което е почти 690 евро. Забраната за нея е до края на октомври 2028 г.

Киркоров има още три активни в момента фирми. Едната е за изпълнителски изкуства, втората е за радиоразпространение и третата е за строителство на жилищни и други обекти, пише "Телеграф".

Адвокатът на изпълнителя, Александър Добровински, коментира пред пресата: „Филип Киркоров е певец, творец и човек на изкуството. Ако наистина му е било забранено да открива каквито и да е компании или фирми до определена дата, това не е негова вина, а вина на хората, които работят за него – счетоводители, финансисти и т.н. Разбира се, собственикът на фирмата винаги носи отговорност. За съжаление творческите хора са принудени да разчитат на други, като се има предвид, че им липсват време и знания, за да разбират от всичко. Трябва да има сериозни данъчни и финансови експерти, които да ги държат в течение. Тези хора са се провалили за жалост“.

Почит

Междувременно самият Филип Киркоров събра на едно място праха на майка си и баба си, като ги препогреба до гроба на баща си Бедрос. Бабата по майчина линия Лидия е била известна циркова артистка, също е свирила на ксилофон и била танцьорка. Имала е цигански корени. Когато е починала, урната ѝ е пренесена в София. Тази година Киркоров я върна в московското Троекуровско гробище заедно с урната на майка си. Певецът иска там да препогребе и урната на дядо си Марк по майчина линия.

Стела

В момента пред гроба на баща му Бедрос е поставена паметна плоча за двамата му родители. Баща му се спомина миналата година на 18 март, а майка му издъхва на 30 април 1994 г., точно в деня на 27-ия рожден ден на Филип Киркоров. Край могилата е издигната стела от камък, наподобяващ гранит, която ще почита паметта на родителите му. Тя сега е опакована с найлон и плат. Певецът иска да я открие навръх 9 септември. Той обяви своите основания за това: „9 септември е денят, в който Съветската армия освободи България от нацистките нашественици по време на Великата отечествена война. Баща ми много почиташе този празник. Затова реших откриването на паметника в чест на родителите ми да е на 9 септември“.

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7 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

Гнусен и Миризлив Чистокръвен Мангал и сатанист с клетвите и заклинания да могат да ме намерат чрез имей адресо на мобилното устройство, но ако евентуално дойдат за "личнио обиск" на адресо ми дали че намерат устройството оти "мобилното устройство" е веществено доказателство. Много се надеценяваш. По спокойно с докладванията за "педофилия". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 59 минути

Чист Смрадлив Циганин надеждо дойчево с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали на "българка" че се правиш. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 59 минути

Чист Смрадлив Циганин надеждо дойчево с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали на "българка" че се правиш. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 58 минути

Чист Смрадлив Циганин надеждо дойчево с Грознио и Увиснал Нос(типично циганска черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали на "българка" че се правиш. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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