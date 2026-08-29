Златките във фитнеса, Катето Евро в градината: Тайните страсти на известните

Когато камерите изгаснат, сцената приключи и последната фотосесия е зад гърба им, известните също имат нужда от нещо, с което да разпуснат. Само че при някои хобито отдавна е престанало да бъде просто занимание за свободното време. Едни прекарват часове във фитнес залата, други се ровят в пръстта, трети застават пред статива, а четвърти плетат чанти и дори стигат до изложбени зали. Ето някои от най-любопитните страсти на популярни българи.

Златките и Маги Сидерова – фитнесът като начин на живот

При Златка Димитрова тренировките отдавна са част от ежедневието. През 2022 г. тя разказва, че спортува всеки ден без почивка. Тогава тренировките ѝ вкъщи са около 50 минути и включват кардио, упражнения с гирички и ластици. Години по-рано тя е била редовна посетителка и на фитнес залата, като партньорът ѝ дори ѝ изготвял тренировъчна програма.

Днес спортът продължава да заема сериозна част от живота ѝ. През 2025 г. Димитрова споделя, че тренира шест пъти седмично, а когато няма снимки, може да направи и две тренировки в един ден. За нея фитнесът е естествена част от ежедневието – казва, че я зарежда и мотивира и че ѝ е странно да не стане сутрин и да не тренира.

Златка Райкова също от години е сред най-редовните посетителки на залата. Още през 2017 г. тя определя спорта като неизменна част от почивката си, а публикации от последните години отново я показват във фитнеса. През ноември 2025 г. самата Райкова обяснява, че заради няколко месеца без достатъчно тренировки е загубила мускулна маса и затова отново започва да ходи всеки ден на фитнес.

Днес Златка е постигнала сериозна дисциплина и фитнесът за нея вече не е просто хоби, а начин на живот. Между прожекторите и бизнеса тя намира време за любимото си занимание, а вече дори учи синовете си как да вдигат тежести.

Маги Сидерова – когато фитнесът се превърне в мания

При Маги Сидерова страстта вече спокойно може да бъде наречена мания. Още през 2023 г. се пише, че тя е посветила около десет години на фитнеса и не пропуска тренировка. Тогава демонстрира и впечатляваща сила – 100 кг на лежанка.

През декември 2025 г. Сидерова вече показва как вдига 120 кг, а фитнесът отдавна е определен като нейния начин на живот.

Богдана Карадочева – готви „мързеливо“, но пише книга

Когато става дума за звезда, която действително има публично доказана страст към готвенето, трудно може да бъде пропусната Богдана Карадочева. Певицата дори издава през 2012 г. собствена готварска книга – „Мързеливата Богданка“. В нея събира около 30 рецепти за ястия, които приготвя за близки и приятели.

Сред тях са печен боб, пуйка с кестени, мусака с тиквички или патладжан, суфле от тиквички, бишкотена торта и домашен гараш.

Самата Карадочева обаче има свое виждане за кулинарното майсторство. Тя не обича дългото стоене пред печката и предпочита бързи и лесни рецепти. Казва, че винаги се забавлява, когато готви, а любимото ѝ занимание е да опитва храната, за да прецени какво още ѝ липсва.

До нея спокойно може да застане актрисата Милена Маркова-Маца. Тя демонстрира кулинарните си умения в ефир и разказва, че обича да приготвя паста, риба и зеленчукови ястия. В семейството ѝ от години не ядат месо, което също се отразява на кухнята ѝ.

Катето Евро – от сцената право в градината

Катето Евро е сред най-разпознаваемите български знаменитости, за които градинарството не е мимолетна прищявка, а истинско хоби. Актрисата от години се грижи за двора си и зеленчуковата си градина.

Още преди десетина години тя показва заниманията си в градината, а през 2026 г. отново демонстрира резултатите от труда си – собствена реколта от домати. Катето не спира да се хвали с плодове и зеленчуци собствено производство, които определя като напълно био.

Тя отглежда не само зеленчуци, но и цветя. Явно удоволствието за нея не е просто да бере готовата реколта, а и самият процес – да засажда, да се грижи за растенията и да наблюдава как растат.

През май 2026 г. градинарството на Катето Евро отново е сред заниманията на известните българи, които прекарват свободното си време в двора.

Теди Кацарова също споделя, че един от начините, по които разпуска, е да се грижи за градината на вилата. Тя разказва, че обича да сади цветя и грижливо да ги подрежда.

Борис Дали – градина като малка селскостопанска империя

Борис Дали вече има почти селскостопанска империя. Неговата градина е на повече от десет години и се простира върху над 35 декара. В нея има около 600 дръвчета – сред тях 200 лешника, шамфъстък, японска фурма, бадеми, пекан, орехи, круши, мушмули, праскови и дори бяла и черна черница.

Дали сам се грижи за градината, качва се на трактор и обработва земята. А когато сезонът приключи, идва ред и на домашните туршии.

Певецът дори признава, че няма нужда от фитнес, защото работата в градината го поддържа във форма. Хобито му вече има и бизнес измерение – той развива земеделската си дейност и се надява да произвежда натурални сокове от собствените си плодове.

Параскева Джукелова – от една кука до изложбена зала

Ако някой смята плетенето за занимание само на бабите, Параскева Джукелова може сериозно да промени мнението му. Актрисата от години плете, а по време на пандемията разширява заниманията си и започва да прави и чанти и сакове от стари дънки.

През ноември 2025 г. хобито ѝ излиза от дома и влиза в галерия – Джукелова прави първата си изложба с плетива. Така заниманието, което започва като начин да прекарва свободното си време, постепенно се превръща в самостоятелно творчество, което може да бъде показано пред публика.

Соня Васи – плетенето като терапия

Соня Васи също има особена връзка с плетенето. През 2020 г., по време на изолацията, тя разказва за него като за своеобразна терапия.

Още по-рано обаче плетенето е било част и от дизайнерската ѝ работа. Самата тя разказва, че прави плетива и дори ги продава като част от свои колекции.

Красен Кралев – политикът, който оставя емоциите си върху платното

Едва ли някой би поставил бившия спортен министър Красен Кралев на първо място сред хората, които можем да видим пред статив. И точно затова историята му е толкова любопитна.

Кралев се занимава сериозно с живопис и вече има зад гърба си девет самостоятелни изложби.

През август във Варна той представя деветата си изложба – „Отвъд съзерцанието“, в която са включени 45 маслени платна, създадени само през тази година.

Историята му с живописта започва поне през 2017 г., когато прави първата си самостоятелна изложба в София. Оттогава следват още редица експозиции.

Петър Вучков – колекционерът на часовници и хаванчета

Петър Вучков е човек, за когото думата „колекционер“ никак не е преувеличение. „Занимавам се с колекционерство. Интересувам се от изобразително изкуство, събирам часовници“, разказва самият той.

При часовниците страстта му стига дотам, че дори неработещите екземпляри не са обречени на забрава. Вучков ги носи на часовникар, а истинската радост за него идва в мига, когато ремонтираният механизъм отново заработи.

Но часовниците не са единствената му необичайна колекция. Любопитството му към старите предмети го отвежда и към… хаванчета.

Всичко започва съвсем случайно – минал покрай пазар, харесал едно, после второ и така постепенно колекцията набъбнала до над 300 броя. Някои са особено ценни не заради материала, от който са направени, а заради историята върху тях.

По старите хаванчета често има надписи, оставени като спомен от сватби – например посвещения до младоженците с дата и имената на подаряващите.

С часовниците обаче Вучков вече е сложил край. След като домът му е бил обиран, той решава да не продължава тази колекция.

Юлиан Константинов – от голямата авиация до малките модели

При Юлиан Константинов страстта към миниатюрния свят също е свързана с предмети, но неговата слабост е към авиацията и моделите на самолети.

Оперният бас е човек с доста различни интереси извън сцената – сред тях е и колекцията му от китари. Любовта му към музиката започва още като ученик, когато чува Deep Purple и решава, че иска да се занимава с музика.

Историята със самолетите обаче е особено любопитна именно заради семейната връзка с авиацията. Баща му е работил на аерогарата и покрай него Юлиан от малък се запалва по летателните машини.

Така големите самолети от детските му впечатления постепенно се превръщат в малки модели, които могат да бъдат разглеждани отблизо и събирани.

И точно това прави хобито му толкова симпатично – за човек, който цял живот е бил свързан с голямата сцена, една от страстите му е да се занимава с малки детайли и миниатюрни светове.