ЗЛОВЕЩА ГАВРА с убития Георги Кузев! „Възкресиха“ го в TikTok, направиха го Терминатор

Убитият по особено садистичен начин на Младежкия хълм Георги Кузев е съживен в TikTok. В мрежата са създадени още 4 нови фалшиви профила с неговото име и снимка, които бълват отвратителни коментари.

Това алармираха възмутени потребители пред „Телеграф“. Гаврата всеки ден става все по-брутална, като Кузев е направен и като Терминатора, досущ като Арнолд Шварценегер с половин лице. Във видео, направено с AI, той дори проговаря „Аз съм отново жив, хора, не се притеснявайте“.

Фейк

Експерти по киберсигурност обясниха пред „Телеграф“, че най-вероятно зад снимките и видеата стоят непълнолетни. „Самите картинки са доста лаишки направени, вероятно са с някое безплатно приложение. Самите надписи също сочат, че зад тях стоят деца, които изпитват ненавист и към жертвата, и към света като цяло“, смятат спецове. Профилите на името на Кузев с разпознаваемите му две снимки се използват основно за скролване и писане на коментари под чужди публикации. В тях няма видеа - нито авторски, нито препубликувани. Създателите им се следват един друг, за да си правят трафик. От тях обаче пишат и отвратителни коментари под други AI снимки и клипове, които се гаврят с паметта на жестоко убития мъж.

Например под една от снимките с Георги като Терминатора е изписан текст „съживихме го“, а отдолу фейк профилът пише: „Жив съм, не ме мислете. Само напред“, от втория фалшив профил пък го допълва „Много диво“. Има трети отговори, които насочват, че убитият от бой човек обичал деца. Въпросната снимка има над 300 харесвания и десетки реакции. Повечето коментари са на възмутени хора, но на тях никой не отговаря.

Един от най-бруталните клипове е с Кузев и девойката със синя коса, която е описана просто като Синята коса.

Извънземно

Той е изобразен като „гранд регент“ от вражеска планета, край него има извънземни, а на ревера му е главата на Синята коса. Има и обидни балончета с текст срещу него. Профилът, който е публикувал подигравките с паметта на 37-годишния мъж, е Suki Zenin, който вероятно е на фен на анимето. В друга публикация Кузев е изобразен като аватар, а на челото му е направена синя дебела стрелка надолу. В описанието е посочено: „Аватар Кузев е последният повелител на въздуха, но дали ще успее да овладее и четирите елемента преди Локалната нация, водена от огнения господар Димов...“. Психолози обясниха, че това е своеобразно издигане в култ към локалните, като е посочена и фамилията на тарторите им - Димов.

Марвел

В друг пост в TikTok има и още - по-нелицеприятна снимка, направена като плакат за филм на „Марвел“. Текстът отдолу гласи: „Той се завръща, но дали наистина е той? Очаквайте в кината“. На постера Георги Кузев е изобразен като герой на „Марвел“, на главата има трънен венец, а отдолу е сложено името на кинохита „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ .

Както вече стана ясно, задържаните за зверското убийство вече са 8 непълнолетни. Сред тях има две момичета. Новите три момчета – две на по 17 г. и едно на 15 г., бяха оставени в ареста. Едно от тях е обвиняемо и за побоя над непалци. В съда стана ясно, че децата са се разделили на две групи, едните търсели Кузев, другите са го пресрещнали. По него не е имало здрава част, а преди да издъхне, лекарите 40 минути са го реанимирали, но без успех. Едно от момчетата твърди, че опитало да спре побоя, но му взели телефона, а като разбрал, че жертвата е починала, сам отишъл в полицията. Това обаче беше опровергано от прокуратурата, като бяха представени и данни от ДНК експертиза, според която по дрехите и обувките им имало следи от кръвта на Георги. Участието им в смъртоносния побой и гаври се доказвало и от свидетелски показания, записи и т.н.

Марцинкевич

Проверка на „Телеграф“ показа още, че Кузев е направен в TikTok и като емотикон, на който показва знака с пречупения палец на руския ловец на педофили и неонацист Максим Марцинкевич-Тесак, за когото се смята, че е бил вдъхновител на непълнолетните. Има го и на колаж с педофила и сексуален звяр Джефри Епстийн.

В Телеграфно подкастът д-р Десислава Панайотова обясни още, че по част от снимките с Кузев и биячите те са използвали знамето на Третия райх, както и черепите на СС дивизията, която е конвоирала задържани към лагерите на смъртта.