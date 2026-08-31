Зрели каки налитат на младоци в "Ергенът: Любов в рая"! Сравняват ги с майките си

„Майка ми сигурно е по-млада от тях!“ С тази реплика един от младоците посреща зрелите дами в новия сезон на „Ергенът: Любов в рая“.

Този път любовното риалити среща по-опитни красавици с доста по-млади мъже, а разликата във възрастта още от първите минути се превръща в повод за шеги и закачки от типа „хвани си кака да те отрака“. „Ние сме доста по-млади“, констатират момчетата, а въпросът „На колко години сте?“ бързо влиза в употреба.

„За мен възрастта няма значение, опитът не е порок, а предимство“, категоричен е един от ергените. Друг описва идеалната си жена доста по-директно: „Харесвам да има голямо дупе, да не е плоска“. Трети пък не страда от липса на самочувствие: „Приличам на Джеймс Бонд, даже съм неговата по-добра версия“.

„Каките“ също не им остават длъжни. „Ние сме дърти магарици спрямо момчетата“, не губи чувството си за хумор блондинката от Сливница Габриела Петрова, която се завръща в риалитито години след първото си участие - в дебютния сезон на шоуто преди 4 години и половина, когато бе на 28. Любовната битка започва два дни по-рано от първоначално обявеното. Би Ти Ви изпреварва собствения си график и вместо на 1 септември от 22 часа измести премиерата за неделя, 30 август, от същия час. Така още в първата вечер се задава сериозна телевизионна битка, защото в 20 часа конкурентната Нова телевизия даде старт и на новия сезон на „Игри на волята“. Общо 19 мъже и жени влизат в любовния рай, а този път продуцентите са подготвили и специално място за тези, между които искрите прехвърчат по-силно.

„Има стая за интимност. Даже цяла къща за интимност“, издаде часове преди премиерата Лора Добрева. Дъщерята на Мира Добрева, която само преди дни загуби баща си Веселин Добрев, прекара 2 месеца заедно с участниците на остров Родос, вярва, че срещата между по-зрелите жени и младоците ще роди някои от най-любопитните ситуации.

Зрелите дами очакват срещу тях да застанат мъже, които могат достойно да им партнират.

Сред най-интересните представители на силния пол със сигурност е татуираният мачо Иво Любомиров от Луковит. Татуировките за него не са само част от визията - той самият се занимава с татуиране.

Срещу кавалерите застават няколко дами, които вече отлично знаят какво означава да търсиш любов пред камерите. Освен Габриела за нов шанс се завръща Десислава, позната на меломаните като попфолк певицата Джоанна. Учителката по химия от Свищов се пробва и за последния сезон на „Ергенът“, но не продължи към Шри Ланка, след като близките на ергените прецениха, че тя не е подходящата жена за тях. Сега гласовитата Деси иска бъдещият й избраник да види истинската Джоанна отвъд сценичния образ. Представата й за перфектния мъж е доста конкретна - черна коса, сини очи и ръст 189.

Другата двукратна ергенка е Силви Русева. Тя бе сред най-колоритните участнички в третия сезон на „Ергенът“ и постоянно се озоваваше в центъра на скандалите. Идеалният мъж за изрусената хубавица трябва да бъде силен, смел, красив и богат.

Добре позната на зрителите, макар и не от любовното шоу, е 26-годишната варненка и репортерка Ивка Бейбе. За чаровницата идеалният мъж трябва да прилича на гръцкия бог Аполон, а първото нещо, което иска той да забележи в нея, е усмивката. Зад образа на провокативна мадама Ивка твърди, че се крие романтична жена с крехко сърце, която има безпогрешен начин да разбере, че е хлътнала - спира да има апетит.

Завръщането на толкова познати лица може да възроди и една от най-интересните сюжетни линии от предишния „Ергенът: Любов в рая“ - войната между старите и новите ергенки.

Миналия сезон познатите от предишни издания Анна-Шермин, Габи Бланко, Дения Хайрула, Киара, Виктория Асенова и Кристина Пламенова оформиха своеобразен лагер на ергенките ветерани. Въпреки че помежду им често прехвърчаха искри, дамите се подкрепяха, когато срещу тях застанеха новите попълнения. Множеството им скандали и сблъсъци се превърнаха в една от основните движещи сили на сезона, а зрителите често коментираха, че ветеранките правят шоуто интересно.

Познати лица от миналогодишния сезон е можело да има и сред мъжете. „България Днес“ научи, че близнаците пловдивчани Наско и Стефан също са получили предложение отново да влязат в рая, но са отказали.