Звезди се скриха от славата: Кати избра семейството, Райна – самолета, Мая пилона и още...

Кати избра семейството, Райна – самолета, Мая на Магапаса – пилона, а Нора Манчева – банковия офис. Ето какво се случи с любимките на публиката, които един ден просто изчезнаха от прожекторите.

Имаше време, когато имената им бяха навсякъде. Песните им звучаха от всяка кола, лицата им красяха списанията, а участията им се брояха по десетки. После – тишина. Някои избраха любовта и децата, други – чужбина, трети – духовността, а четвърти просто решиха, че животът извън прожекторите им харесва повече.

Кати – от 57 участия на месец към семейния уют

Една от най-загадъчно изчезналите звезди на попфолка е Кати. В годините на най-голямата си популярност певицата стига до впечатляващ ритъм от участия, а после просто спира. Причината обаче се оказва далеч по-прозаична от очакваното – любовта.

Самата Кати разказва, че още преди да забременее, е взела решение: ако срещне човека, с когото иска да създаде семейство, ще остави музиката. И го прави. Не заминава в чужбина, не сменя професията, не се крие от света – просто избира друг живот. Днес тя е далеч от нощните клубове и сценичната суета, а дъщеря ѝ се оказва най-важният „проект“ в живота ѝ.

Райна – от сцената към безкрайни пътешествия

Райна е друг случай. Тя не е изчезнала напълно от музиката, но вече е много по-трудно да я видиш в ролята на типичната фолк звезда от златните години. Днес брюнетката изглежда сякаш има нова професия – професионален пътешественик.

Тайланд, Сингапур, Индия, Америка, Куба, Карибите… Списъкът с дестинациите ѝ е по-дълъг от някои дискографии. Още преди години Райна признава, че предпочита да харчи парите си за пътешествия, вместо за материални придобивки, и че мечтае да обиколи целия свят.

И явно мечтата продължава. През 2025 г. певицата показа кадри от Доминикана и Гваделупа, а социалните ѝ мрежи все повече приличат на туристически каталог – палми, тюркоазено море, екзотични животни и, разбира се, Райна по бански. Сцената не е напълно зачеркната, но очевидно вече не е единственото място, където звездата иска да бъде.

Лия – 17 години далеч от сцената

При Лия паузата е направо историческа – цели 17 години. Една от големите дами на ранния попфолк, позната с хитове като „Митничарю“ и „Ще те мачка валяка“, се оттегля от активната музика и сякаш потъва вдън земя.

През това време животът ѝ се движи далеч от телевизионните камери. Още преди окончателното ѝ оттегляне тя пробва и съвсем различно поприще – заедно с тогавашния си приятел Георги Вълканов представя модна колекция и дори се занимава с плетива чрез собствена фирма.

А после – сензация. През 2021 г. Лия започва да пуска нова музика, а през 2022 г. вече говори за завръщането си с албума „Това остава“. След 17 години мълчание тя отново има какво да каже на публиката. През 2024 г. завръщането става съвсем реално – в НДК представя цели два авторски албума.

Мая на Магапаса – от върха до пилона в Лас Вегас

Вероятно най-филмовата история е тази на Мая, половинката от култовия някога дует „Мая и Магапаса“.

На върха на популярността си тя напуска България. През 2007 г. се озовава сама в Лас Вегас, с няколко думи на английски, написани на лист хартия. Дъщеря ѝ Кристияна е една от основните причини за решението – Мая иска детето ѝ да получи добро образование и да живее в различна среда.

Американската мечта обаче не започва като във филм. Първо идват проблемите с документите, след това различни работи – танцьорка в клуб, барманка, сервитьорка, шофьор на лимузина. А после идва и най-шокиращият обрат за феновете – пилонът.

Мая потвърждава, че е работила като еротична танцьорка, а години по-късно дори признава, че това е работа, която продължава да върши. По думите ѝ в американския контекст това е законна професия, с която си плаща сметките, и тя не се срамува от нея. През 2025 г. обаче идва нов обрат – Мая вече планира собствено Wellness Studio и говори за нов живот извън пилона.

Елвира Георгиева – сцената може да почака

Елвира Георгиева също знае какво означава да слезеш от сцената, когато си още разпознаваемо име. След развода си с композитора Владимир Наумов тя се омъжва за пластичния хирург Николай Георгиев и спира да пее. Години наред остава далеч от активната музикална кариера.

Завръщането ѝ се случва чак с концертите „Обич и песен“. Самата Елвира обаче е категорична, че не обича думата „завръщане“ – за нея това е по-скоро напомняне, че още е тук. Вече има нови песни, но няма намерение да прави нищо „на всяка цена“.

Пепа Прашката – от „Синя прашка“ до Швейцария

Пепа Петрова, останала завинаги в историята на жанра като Пепа Прашката, също избира да изчезне от България.

След смъртта на майка ѝ и загубата на бащата на дъщеря ѝ тя решава, че има нужда да започне отначало. Заминава за Швейцария. И там няма червен килим – започва от нулата, без език и без работа. Работи в поща, шоколадова фабрика и като куриер, докато научи немски.

Шест години по-късно вече е спортен координатор в престижен спортен център. Дъщеря ѝ завършва банково училище и започва работа като банков консултант. А през 2025 г. Пепа решава, че може би е време да се прибере. След десет години в Швейцария тя се връща с нова песен, нов мъж и стария си темперамент.

Елена Паришева – любовта преди кариерата

Елена Паришева е може би най-ясният пример за жена, която съзнателно поставя семейството пред сцената.

Тя се влюбва във футболиста Ивелин Попов и на практика приключва активната си кариера точно когато е в силен период. Последното ѝ участие пред публика е през 2010 г. Самата певица обяснява решението си с децата. За нея няма смисъл едновременно тя да работи активно в България, а съпругът ѝ да играе в чужбина, докато детето се отглежда от баби и гледачки.

Днес Паришева е далеч от клубния живот. Помага и в бизнеса на Попов, а когато през последните години е имала възможност да се върне към музиката, категорично отказва.

Вероника – „семейството е номер едно“

Вероника също избира семейния живот пред славата. След близо 12 години кариера и поредица от хитове тя постепенно се дистанцира от активната сцена.

Още през 2005 г. сключва брак, а по-късно самата тя обяснява, че именно семейството е станало приоритет номер едно. За нея славата и музиката са преходни, докато в трудните моменти именно семейството е това, което остава.

След това обаче идва и още една трансформация – Вероника насочва енергията си към модата. Тя вече има опит в този бизнес още преди музикалната си кариера, а по-късно развива собствена дизайнерска линия.

Вили Марковска – от актрисата към йога постелката

При Вили Марковска трансформацията е друга. Познатото лице от киното и телевизията постепенно открива друга страст – йогата.

Занимава се с нея от години, сертифицира се като инструктор и започва да води практики. Вместо прожектори – постелка. Вместо снимачна площадка – дишане, асани и вътрешен баланс.

Днес Марковска е не само актриса и майка, но и йога преподавател и психолог, а йогата се е превърнала в сериозна част от професионалния ѝ живот.

Елен Колева – от „Шивачки“ към енергиите

Още по-неочаквана е трансформацията на Елен Колева. След големия успех на „Шивачки“ и наградата за най-добра българска актриса през 2007 г. тя постепенно се отдалечава от актьорската професия.

От 2011 г. започва сериозно да изучава духовни практики – рейки, медитация, астрология, нумерология и космоенергетика. Днес говори за квантово съзнание и работи с хора в тази посока.

През 2026 г. вече се появяват публикации, че актрисата е оставила актьорството на заден план и работи с клиенти край морето.

Нора Манчева – от короната до банката

И ако някой си мисли, че след корона, футболна любов и светски събития няма накъде да се върви, Нора Манчева доказва обратното.

Елеонора Манчева става „Мисис България“ през 2006 г., а по-късно печели и титлата „Мисис Вселена“. По това време тя е съпруга на футболния национал Владимир Манчев и двамата са една от най-обсъжданите звездни двойки.

После светлините угасват. Идва банковият офис. Според публикации Нора започва работа в банка и дори се занимава с кредити – професия, която е на светлинни години от конкурсите за красота и светските партита.

А приказката за звездната двойка междувременно приключва – през 2015 г. двамата официално се развеждат по взаимно съгласие.

Така жената, която някога беше преследвана от фотографи заради всяка своя поява, избира професия, в която най-важните числа не са броят на кориците, а тези в договора.