Анелия и Йоргос Ясемис с неповторим концерт в NIGHT FLIGHT (Гръкът придружен от миската Звезделина Иванова) Българо-гръцкият тандем Анелия и Йоргос Ясемис сцепи по шевовете NIGHT FLIGHT снощи на първото си съвместно участие в култовия клуб, видя HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/aneliq-i-iorgos-qsemis-s-nepovtorim-koncert-v-night-flight-grakat-pridrujen-ot-miskata-zvezdelina-ivanova HotArena.net Kali 39515 Българо-гръцкият тандем Анелия и Йоргос Ясемис сцепи по шевовете NIGHT FLIGHT снощи на първото си съвместно участие в култовия клуб, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Българо-гръцкият тандем Анелия и Йоргос Ясемис сцепи по шевовете NIGHT FLIGHT снощи на първото си съвместно участие в култовия клуб, видя <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Лайфът на Анелия и Йоргос започна два часа след полунощ с изпълнение на тоталния им хит „Изведнъж”, който бе очакван с нетърпение от феновете им. Двете звезди толкова си отиваха на сцената, не само като дует, че най-ревностните им фенове започнаха да скандират „Горчиво, горчиво”.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">След дуета им, Ясемис се оттегли, за да изнесе Анелия своя рецитал. Изпълнителка на безчет хитове най-много зарадва феновете си с песента, с която звездата й изгря „Погледни ме в очите”. Романтичната балада трогна меломаните, които реагираха бурно, още щом чуха първите акорди, а след това целият клуб я запя в един глас. Анелия остана изключително очарована от топлия прием на публиката в NIGHT FLIGHT.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">След нея на сцената се качи отново Йоргос. Симпатичният грък представи на публиката част от своите хитове. След което я довърши с вечното „Epimeno” на Василис Карас, което накара купонджиите да затанцуват сиртаки.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Близка приятелка на звездата на южната ни съседка се оказа една от финалистките в последния конкурс „Мис България” Звезделина Иванова. Съблазнителната красавица, която редовно отскача до Гърция, придружаваше Йоргос в гримьорната му, където с още няколко души от антуража на дуета, си направиха селфита.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Петя Димитрова, Петьо Стоянов, Симеон Тимов и Яна Димитрова – звездите от „Денсинг Старс” също проследиха неповторимия концерт на Анелия и Йоргос.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">„Изключително съм доволен от дебюта си на сцената на NIGHT FLIGHT. С удоволствие бих пял отново в този модерен клуб, какъвто рядко се среща. Научих, че наскоро е получил престижна награда за интериор №1 в Европа – напълно заслужено! Благодаря на българските си почитатели, които ме аплодираха”, сподели Йоргос Ясемис.</span></p>