Благо Джизъса лъже, че никога не са го зарязвали

Благо Джизъса с гордост обяви, че в живота му никога не се е случвало жена да го зареже. В свой подкаст бившият футболист разказа за отношенията си с нежния пол и категорично заяви, че винаги той е бил този, който е слагал край на връзките си. Самоувереното му твърдение обаче сериозно се разминава с фактите.



Последният брак на Благой Георгиев е само един от примерите. Бившата му съпруга Полина Спасова сложи край на отношенията им, докато той беше в риалити шоуто „Сървайвър”. Плейбоят разбра, че брюнетката е подала молба за развод, след като напусна шоуто. Така твърдението на Джизъса, че никога не е бил зарязван, се оказва доста смело и далеч от истината.

Още по-пикантна е историята с предишната му голяма любов - Златка Райкова. Връзката между двамата приключи по особено драматичен начин, след като плеймейтката го хвана в изневяра именно с Полина. Тогава Златка не просто прекрати отношенията си с футболиста, а му събра багажа и го изхвърли пред входа на блока им, разказват съседи на бившата двойка. Сред вещите, които останали пред вратата, били и любимите му гоблени с изображения на Исус Христос. Случката отдавна е част от бурната му любовна биография, но явно самият Благой предпочита да я представя по различен начин.

Истината е, че Георгиев никога не е имал репутацията на човек с особено спокоен личен живот. Напротив, връзките, браковете, разделите и новите му любови неизменно са били сред най-обсъжданите теми около него. Самият той през годините често е демонстрирал самочувствие, когато говори за отношенията си с жените, но настоящото му твърдение, че никога не е бил зарязван, е чиста лъжа, но явно той не иска да разваля имиджа си на плейбой и разбивач на женски сърца.



