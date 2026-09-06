Богомил Грозев стана същият надут пуяк като Юксел Кадриев

Богомил Грозев от сутрешния блок „Тази сутрин“ на Би Ти Ви все по-често напомня на своя колега от вечерните новини Юксел Кадриев. Приликите не са толкова в конкретните реплики, колкото в начина, по който двамата изглеждат и се държат пред камера, забеляза „Уикенд”.



Критиците отбелязват забележима промяна в неговото самочувствие и маниери в ефир. Макар в началото на своите изяви в сутрешния блок Богомил Грозев да срещаше сериозни затруднения и критики от публиката, с времето той успя да стабилизира присъствието си. Въпреки това екранното му поведение и баланса между професионализъм и самочувствие остава водеща тема за зрителите.

В социалните мрежи и форумите дискусиите около сутрешния блок на Би Ти Ви не спират. Докато едни защитават Богомил и смятат, че той успешно се е наложил на екран след трудната си първоначална адаптация, други остават критични към неговия тон и излъчване. Според по-скептично настроените зрители, увереността пред камерата лесно може да премине границата на самовлюбеността, което дразни аудиторията.

Юксел Кадриев отдавна е едно от най-разпознаваемите лица на Би Ти Ви и неговият стил трудно може да бъде объркан с нечий друг. Той често търпи критики заради насеченото си говорене и постоянните лапсуси, а понякога и заради външния си вид, защото изглежда така, сякаш си е глътнал корема и е задържал въздуха. Заради това някои го оприличават на „надут пуяк”.

Припомняме, че Богомил Грозев и актьорът Антон Радичев от години са свързвани с една от най-шумните семейни скандали в публичното пространство. В основата на конфликта е ипотечен кредит, при който апартаментът на Радичев е бил използван като гаранция. След развода на Грозев с дъщерята на актьора Кристина през януари 2019 г. спорът не приключва, а напротив, започват нови публични престрелки. Самият Радичев многократно заявява пред медиите, че очаква бившият му зет да прехвърли тежестта на кредита на свое име. Според думите му това би го освободило от ипотеката върху собствения му дом. Твърди се, че след развода Грозев е обещавал да уреди въпроса, но според баба Тонка това не се е случило. Тази година темата отново излезе на дневен ред, като Антон Радичев заяви, че продължава да чака освобождаване от ипотеката. Така историята между бившия тъст и зет продължава да е като сапунен сериал.



