Последни
Популярни
Горещи

Чикагото влиза в поредно риалити

https://hotarena.net/lubopitno/chikagoto-vliza-v-poredno-rialiti HotArena.net
Румен Димитров
63
Чикагото влиза в поредно риалити

Румен Димитров
63

Теодор Венков – Чикагото ще се снима и в четвърто риалити през 2026-та след „Черешката на тортата”, „Хелс Кичтън” и ол старс изданието на „Игри на волята”.

Култовият миньор прие покана за участие във втория сезон на предаването „Смарт фейс”, чийто водещ е Николаос Цитиридис.  
„Отдавна ме искат в шоуто, но първата оферта я отказах, защото бях затрупан с ангажименти. Сега пак ме пожелаха и предвид настойчивостта на молбата, склоних”, сподели пред „Уикенд” 45-годишният заралия. Той стана мегазвезда миналата есен, когато за пръв път изгря на арената в Дуранкулак.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.