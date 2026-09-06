Чикагото влиза в поредно риалити

Теодор Венков – Чикагото ще се снима и в четвърто риалити през 2026-та след „Черешката на тортата”, „Хелс Кичтън” и ол старс изданието на „Игри на волята”.

Култовият миньор прие покана за участие във втория сезон на предаването „Смарт фейс”, чийто водещ е Николаос Цитиридис.

„Отдавна ме искат в шоуто, но първата оферта я отказах, защото бях затрупан с ангажименти. Сега пак ме пожелаха и предвид настойчивостта на молбата, склоних”, сподели пред „Уикенд” 45-годишният заралия. Той стана мегазвезда миналата есен, когато за пръв път изгря на арената в Дуранкулак.