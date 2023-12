Deep Zone направиха летен фурор в Свети Влас Нашумялата бг група Deep Zone направихаа истински фурор в Планет Клуб - Свети Влас.Изпълнителите зарадаваха почитателите си с най-големите свои хитове, сред които "I love my DJ", "Made for loving you" и "Няма не". https://hotarena.net/lubopitno/deep-zone-napraviha-leten-furor-v-sveti-vlas HotArena.net

