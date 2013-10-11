Деян Неделчев: Наивно сексуален съм! Правил съм четворки и петици, ще правя и шестици, твърди певецът. Хитовият изпълнител Деян Неделчев, познат като Икебаната, сложи край на спекулациите за сексуалната си ориентация в предаването Plovdiwood с водещ Стелиан Димитров - Faked Stars. Певецът се определи със съвсем нов термин - "наивно-сексуален", а водещият изскочи с още едно предложение - "хитро-сексуален". https://hotarena.net/lubopitno/deqn-nedelchev-naivno-seksualen-sym HotArena.net reni1 19299 Правил съм четворки и петици, ще правя и шестици, твърди певецът. Хитовият изпълнител Деян Неделчев, познат като Икебаната, сложи край на спекулациите за сексуалната си ориентация в предаването Plovdiwood с водещ Стелиан Димитров - Faked Stars. Певецът се определи със съвсем нов термин - "наивно-сексуален", а водещият изскочи с още едно предложение - "хитро-сексуален".

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Правил съм четворки и петици, ще правя и шестици, твърди певецът.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Хитовият изпълнител Деян Неделчев, познат като Икебаната, сложи край на спекулациите за сексуалната си ориентация в предаването Plovdiwood с водещ Стелиан Димитров - Faked Stars. Певецът се определи със съвсем нов термин - \"наивно-сексуален\", а водещият изскочи с още едно предложение - \"хитро-сексуален\".</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Темата дали Деян си пада по жени или по мъже го преследва още от годините, когато кандидатствал в Консерваторията. Късат го няколко пъти на финалния подбор. \"По-късно разбрах, че било, защото смятали, че съм гей\", не крие болката си певецът, който събира провокативно съчки в клиповете си.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">В рубриката \"Тройка пожелание\" той елегантно подхвърли, че е правил четворки, петици и смята да скача на шестици, с което остави без думи водещия. Неделчев призна още, че участията му никак не са много, защото певици като Тони Димитрова и колежките от поп-фолка му изяждали хляба. Неслучайно и редовно ги \"захапвал\" в интервютата, които дава. Изпълнителят подготвя нова песен, в която ще развенчае още митове. \"Ще се казва \"Чалга\", разкри единствено знаковият изпълнител, който изпълнява емблематични песни като началната мелодия към някогашното предаване \"Като лъвовете\".</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><iframe src=\"http://www.youtube.com/embed/xbf5VF61Hsk\" frameborder=\"0\" width=\"420\" height=\"315\"></iframe><br /></span></p>