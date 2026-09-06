Филип буков продава мотора си за 5500 евро

„Продава се. Моторът”. Това е написал актьорът Филип Буков в социалните мрежи и публикува няколко свои снимки с двуколесното си зверче. В публикацията си той е пратил линк към популярен сайт за автообяви, от които става ясно, че продава спортния си кросов мотоциклет от испанската марка GasGas за сумата от 5500 евро.

„Моторът е в отлично техническо състояние, втори собственик, закупуван нов от представителството на марката в София, България. На 73 моточаса. Сервизиран навреме, без належащи ремонти и т. н. Цена по телефон не се коментира!”, пише в обявата на единия от капитаните в „Аз обичам България” по Би Ти Ви.

Мотоциклетът е 250 кубиков, с 43 конски сили, четиритактов, с водно охлаждане. За заклетите рокери става ясно, че кросовото моторче е прекалено слабовато за възрастен карач като Буков, но пък е олекотено, правено специално за състезания. Е, Буков не е състезател, и слава Богу! Иначе нямаше да има здрав кокал по тялото си. Актьорът често споделя, че обича моторите, адреналина и бързите скорости, посещава дори мотосъстезания в чужбина, но определено не е най-внимателният пилот или поне кара доста рисково.

Поради любовта си към двете колела, той неведнъж е претърпявал инциденти. През февруари 2021 г. актьорът призна, че е паднал с мотора си и е получил охлузвания и извадено рамо. Затова се е наложило да ходи на ядреномагнитен резонанс и рамото да бъде наместено от ортопед. През юни 2025 г. Буков отново се потроши с любимата си играчка и дори беше забелязан да ходи с патерици на репетиции и представления.

Почитатели на младия артист се зарадваха, че май вече му е дошъл акълът в главата и ще се откаже да шпори железните коне. Филип не издава какви са плановете му, но шило в торба не стои и най-вероятно следващата му покупка ще бъде именно по-голям и по-мощен мотор.