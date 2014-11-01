Горещи вещици превзеха NIGHT FLIGHT (Снимки) Средновековни вещици прескочиха няколко столетия и избраха столичния клуб NIGHT FLIGHT в петък вечерта. Там сборище имаха и всякакви други страховити и приказни герои заради нощта на Вси светии, узна HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/goreshti-veshtici-prevzeha-night-flight-snimki HotArena.net Kali 17703 Средновековни вещици прескочиха няколко столетия и избраха столичния клуб NIGHT FLIGHT в петък вечерта. Там сборище имаха и всякакви други страховити и приказни герои заради нощта на Вси светии, узна HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Средновековни вещици прескочиха няколко столетия и избраха столичния клуб NIGHT FLIGHT в петък вечерта. Там сборище имаха и всякакви други страховити и приказни герои заради нощта на Вси светии, узна <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Столичният клуб бе домакин на страховито Хелоуин парти и се превърна в хорър арена. Огромни паяжини придадоха на атмосферата още по-зловещ вид. Участниците на партито обаче нямаха повод за притеснение – дори и най-малките поводи за уплаха отминаха, когато на сцената излязоха секси вещици.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Огненочервенокосите героини от приказките си имаха и своята предводителка – Лейди Би, която изнесе атрактивно шоу в NIGHT FLIGHT. R&B дивата е гост изпълнител и тази вечер.</span></p>