Кого ще гледаме във „Фермата” 10

Филип Буков в комплект с изисканата си баба Жана Зарева ще изненадат феновете на „Фермата” тази есен, научи „Уикенд”. Риалитито се завръща по Би Ти Ви от 31 август и в него ще гледаме двойки роднини, които ще работят в стопанството. Младият актьор и баба му от сега се очертават като едни от най-приятните участници, които ще радват телевизионната аудитория.



Жана Зарева набра голяма популярност покрай своя внук Филип Буков и, макар официално да не се занимава с шоу бизнес, се радва на голяма фенска маса. Актьорът се е погрижил да я направи популярна, като редовно пуска в социалните мрежи забавни клипчета с нея. Изисканата дама е известна с младежкия си дух, с чувството си за хумор, а много хора намират голяма прилика между нея и холивудската звезда Даян Кийтън. Във „Фермата” 10 ще могат да я опознаят извън предварително режисираните ситуации, с които е популярна до момента в мрежата, и да видят дали наистина е толкова близки със своя внук, колкото се твърди.

Буков и баба му няма да редови участници, а ще бъдат гост звезди в стопанството. Те ще живеят там няколко дни, но няма да се борят за голямата награда от 75 хиляди евро, която победителите ще вземат. Друга известна двойка роднини обаче ще се грижат за нивата и животните във фермата наравно с останалите участници и ще влизат в битки за победата. Това са сестрите близначки Ивайла и Божидара Бакалови. Те вече са били заедно в едно риалити – „ВИП Брадър” през 2009г., а Божидара има участие и в третия сезон на „Фермата” през 2017г. Тогава в стопанството влязоха също волейболистът и актуален политик Владо Николов, покойният актьор Иван Ласкин, а икономистът Владимир Каролев, който ни напусна преди 5 години, беше „старейшина”. Ивайла, също като сестра си, има зад гърба си още едно риалити, освен „ВИП Брадър”. Това е „Къртицата” по ТВ7 през 2014г. Макар че предаването е телевизията бяха други, продуцентът е същият – Ники Николов. Сега двете близначки се събират в юбилейния сезон на „Фермата”, който е с мото „Кръвта вода не става”. Както „Уикенд” писа, тази година риалитито залага на двойки роднини както сред участниците, така и при водещите – Краси Радков и Йонислав Йотов-Тото със съпругите си Станислава и Кристин.

В сезона влиза двойка, чиято история звучи като сюжет на филм. Това са Светослав Бърканичков и синът му Джулиан Лилянов. Първият е бивш футболист и участник в 4-ия сезон на „Сървайвър”. Влиза в историята на играта, печелейки изпитание с тежест от 208кг. До днес се гордее с това. За сина си Джулиан спортистът научава чак когато момчето е 18-годишно. Дотогава дори не подозира за съществуването му. Лилянов расте, без да познава баща си. Майка му съобщава кой е той, когато е 10-годишен. По онова време момчето има проблеми с килограмите, но научавайки, че е син на спортист, започва да тренира и да се храни здравословно. Днес е известен като „тичащия странник” – инфлуенсър, който твърди, че бяга със смисъл. Целта му е да популяризира масовия спорт. Когато става пълнолетен, решава да се представи на баща си. Открива го и му се представя. С времето двамата започват все повече да се сближават, а тази есен във „Фермата” ще видим доколко са се развили отношенията им.

В стопанството ще влязат и много гост звезди, които ще внесат разнообразие в атмосферата на риалитито. Сред тях са младата певица Мона, за която „Уикенд” вече писа, както и колегата й Любо Киров. Той има богат телевизионен опит зад гърба си, но „Фермата” е първото риалити, в което влиза. До момента певецът е регистрирал само участия в журитата на музикални формати. Никога не е заставал пред камера като риалити герой. В промото на предстоящия сезон се виждат също любимецът от „Ергенът” Мартин Николов-Елвиса заедно с „колегата” си от любовното риалити Виктор Русинов, както и пчеларят Яни Андреев, който спечели 3-ото издание на селското риалити. Тримата най-вероятно също ще бъдат гост-звезди в стопанството.





