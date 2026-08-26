Красота с кауза и характер: д-р Полина Паньова поема лидерска роля в Mrs Transcontinental Europe https://hotarena.net/lubopitno/krasota-s-kauza-i-harakter-d-r-polina-panyova-poema-liderska-rolya-v-mrs-transcontinental-europe HotArena.net

Една успешна българка, лекар и жена с международен поглед застава начело на европейското развитие на Mrs Transcontinental

Д-р Полина Паньова отваря нова страница в своя професионален път, поемайки позицията Director на Mrs Transcontinental Europe. В новата си роля тя ще работи за развитието на платформата на европейско ниво, за откриването на достойни представителки на европейските държави и за създаването на възможности пред жени, които имат какво да кажат, какво да дадат и какво да променят.

За д-р Паньова тази позиция е много повече от престижна титла. Тя я приема като отговорност и мисия.

Mrs Transcontinental е международна платформа, която поставя във фокуса не само красотата, но и личността, професионалните постижения, каузите и лидерските качества на съвременната жена. Именно тази философия привлича д-р Паньова към новото предизвикателство.

„Истинската корона не е това, което носим на главата си, а това, което носим като характер, ценности и пример“, споделя тя.

Със своята нова позиция д-р Полина Паньова ще има ключова роля в европейската селекция и в представянето на жени, които съчетават увереност, интелигентност, професионализъм и обществена ангажираност.

От медицината до международната сцена

Зад новото международно назначение стои впечатляващ професионален път.

Д-р Полина Паньова е специалист ендокринолог в Бургас с над 12 години медицински опит. Професионалните ѝ интереси обхващат широк спектър от заболявания на ендокринната система и обмяната на веществата, сред които автоимунни тиреоидити, метаболитен синдром, диабет, затлъстяване, синдром на Кушинг, синдром на поликистозни яйчници, безплодие, менопауза, остеопороза и различни хормонални дисфункции.

Тя завършва с отличие Медицински университет „Н. Пирогов“ в Украйна през 2013 г., а през 2017 г. придобива специалност „Ендокринология и болести на обмяната“.

Професионалното ѝ развитие включва и допълнителни квалификации в областта на естетичната дерматология и микробиологичната ендокринология, както и участия в множество международни конгреси, обучения и професионални форуми в Италия, Англия, Германия, Израел и други държави.

Д-р Паньова е член на Българския лекарски съюз и Българското дружество по ендокринология.

Жената зад професионалните титли

Новата ѝ международна роля показва и друга страна от личността ѝ – тази на жена с амбиция, самочувствие и желание да създава възможности за други жени.

В свят, в който женската красота все по-често се разглежда отвъд външността, подобни платформи се превръщат в пространство за истории, лични каузи и професионални постижения.

Именно това е визията, която д-р Паньова иска да развива в Европа – представителките да бъдат не просто красиви лица, а жени със собствен глас, позиция, професия, кауза и характер.

Поглед към Америка и България

Тази година международният конкурс Mrs Transcontinental ще се проведе в Америка в средата на октомври.

Жените, които желаят да кандидатстват и смятат, че имат място на международната сцена, могат дискретно да изпратят свои снимки и CV на [email protected].

Предстоят още новини около европейската селекция и международните проекти на платформата.

А през следващото лято погледите ще бъдат насочени и към България, където се очаква специално събитие.

Новата глава за д-р Полина Паньова започва с амбиция, елегантност и международен хоризонт.

Mrs Transcontinental Europe

Beauty. Purpose. Leadership.

А най-интересното тепърва предстои.