Крисия и г-н Андреев скриха топката на Слави (уникално видео)

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Любимците на публиката Крисия и г-н Андреев отново изумиха с представянето си Слави Трифонов, видя HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">В предаването \"Шоуто на Слави\" от 14 март 2014 година, г-ца Крисия изпълни по изумителен начин класиката на Елтън Джон \"Can You Feel The Love Tonight”. Парчето е писано специално за популярната анимация на Disney \"Цар Лъв\", пише pik.bg.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">От друга страна в рамките на рубриката \"Запознай се с малките” г-н Андреев разказа поредната забавна история, предизвикваща спонтанни усмивки в публиката. В нея става въпрос за блондинка и шофьор на камион.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Преди това двете лъчезарни дечица си поговориха на четири очи със Слави и един немирен папагал.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"><iframe src=\"http://vbox7.com/emb/external.php?vid=9d9b204a6d\" frameborder=\"0\" width=\"560\" height=\"315\"></iframe><br /></span></p>