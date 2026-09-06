Мариан Бачев се наля жестоко

Мариан Бачев изпрати дъщеря си Александрина да учи зад граница. Смешникът от „Шоуто на Слави”, който – каква ирония! – бе и министър на културата, запечата със снимка емоционалната раздяла на летището, а на последователите му им направи впечатление колко е напълнял, забеляза „Уикенд”.



50-годишният комик е трупнал поне 20 кг над обичайното си тегло, като не знаем дали промяната е свързана със здравословен проблем, или просто твърде много си похапва. От кадъра се вижда, че цялото семейство спешно се нуждае от здравословен режим и спорт, а защо не и от терапия с нашумелите мезикаменти „Мунджаро” или „Оземпик”.

На раздяла с щерка си актьорът написа: „Дълго време отлагах в мислите си този момент. Беше като „някога“. А някога е като никога. Знаехме, че по принцип някога този ден ще дойде. Мечтаехме за него заедно. Само че никой не ти казва, че никога няма да си готов докрай. Но нали точно за това отглеждаме децата си - не за да ги задържим до себе си, а за да им дадем пътека, по която да тръгнат. Смело говорих преди време, че трябва като родители да не бъдем егоисти, че колкото по-рано направим децата си самостоятелни, толкова по-бързо ще ги превърнем в адекватни, самостоятелни млади хора, които сами ще се справят с живота си. Не знаех, че няма да е толкова лесно, когато това време дойде... Е, този ден настъпи. Този ден е днес! Александрина стегна живота си в три куфара – два чекирани и един кабинен. Ще се прекачи на бърза връзка за втория си полет, ще прелети хиляди километри, за да се озове в един нов, различен (и не само академичен!) свят.

Но ние, нейните родители, вярваме, че най-хубавото наистина предстои! И няма как да е другояче“, написа Мариан, пожелавайки добър час на обичаната си дъщеря. По-рано самият той не удържа радостта си и сподели, че Александрина е приета в много добро учебно заведение зад граница и то с впечатляващ резултат.

Мариан Бачев и жена му Милена Видер са родители на две дъщери, а голямата Александрина вече поема по свой път извън България. През 2024 г. семейството публично потърси финансова подкрепа, за да може момичето да замине за Ню Йорк и да участва в лятна програма по журналистика. Тогава необходимата сума беше 14 904 лева. Александрина беше приета в програма, след като изпрати свои материали и есета. Не стана ясно дали събра парите и се използваха по предназначение, но явно след министерския пост вече е проимал пари за обучението на наследницата си в Америка и този път не му се наложи да пуска дарителска кампания за детето си.

