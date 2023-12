Мис Вселена 2012 Жана Янева - рекламно лице на Who is Who Красивата Мис Вселена 2012 Жана Янева стана рекламно лице на световноизвестния бранд Who is Who. https://hotarena.net/lubopitno/mis-vselena-2012-jana-qneva-reklamno-lice-na-who-is-who HotArena.net Kali 33474 Красивата Мис Вселена 2012 Жана Янева стана рекламно лице на световноизвестния бранд Who is Who.

<p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Красивата Мис Вселена 2012 Жана Янева стана рекламно лице на световноизвестния бранд Who is Who. </span><br /><br /></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\"><br /></span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\">Вносителите на Who is Who за България се спират на очарователната Жана след дълъг кастинг, съгласуван и с мениджърите от останалите държави. </span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\"><br /></span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\">Жана Янева наскоро взе награда за \"Най-стилна мис\" на Red Carpet Fashion Awards 2014, където бе облечена с бляскава рокля на Who is Who. </span><br /><br /></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\"><br /></span></p> <p style=\"line-height: 16px; font-size: 13px; font-family: Tahoma,sans-serif; margin: 16px 0px;\"><span style=\"font-size: medium;\">Мис Вселена 2012 ще представя най-новите модели за България през следващите няколко години, споделят от екипа й.</span></p>