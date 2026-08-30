Митака от „София ден и нощ” жали за починалия си баща

Кристиан Кирилов за пореден път показа, че независимо колко динамичен е животът му и колко ангажименти има, семейството остава на първо място. Актьорът, станал популярен с ролята на Митко в сериала„София ден и нощ”, сподели емоционално послание към майка си Валентина Димитрова и призна, че винаги намира време за нея. За Кристиан това e дългогодишна традиция, която не възнамерява да прекъсва.



Eто какво сподели Кирилов: „Колкото и натоварена да е седмицата, колкото и работа, успехи или трудности да има в нея, винаги намирам няколко часа за майка ми. Това е наша традиция, която не пропускам. Ценете родителите си, докато са до вас. Времето с тях е безценно”. Поводът за думите му обаче е не само поредният хубав момент, прекаран с най-близкия му човек. В същия ден екранният Митак отбеляза 15 години от смъртта на баща си – дата, която продължава да е болезнена за него, независимо от изминалото време. Тази загуба е направила връзката между Кристиан и майка му още по-силна.

След смъртта на таткото, Валентина остава най-близкият човек до актьора. Двамата не крият близостта си. Крис неведнъж е говорил с огромна благодарност за жената, която го е подкрепяла през различните етапи от живота му. Той е категоричен, че родителката му винаги е била до него – както когато е постигал успехи, така и когато е преминавал през трудности. Тя е човекът, към когото може да се обърне за съвет и чието мнение продължава да има особена тежест за него.

„Майка ми е моделиер по професия, тя е и най-близкият човек до мен, човекът, който ми дава съвети и ме подкрепя винаги за постигане на моите цели и мечти”, споделял е Кирилов. Валентина е сред хората, които са му дали свободата сам да избира посоката, в която да развива живота си. Кристиан не крие, че семейството му никога не го е ограничавало в професионалните му решения. Напротив – родителите му са го насърчавали да опитва, да работи и да преследва това, което го кара да се чувства удовлетворен. „Моето семейство винаги ме е подкрепяло, подкрепят ме и сега. Дадоха ми достатъчно свобода да избера с какво искам да се занимавам и в коя сфера да се развивам”, разказвал е актьорът.

Преди да стане разпознаваемо лице от телевизионния екран, Кристиан не е имал лесен път. Работил е какво ли не – бил е сервитьор, охрана в дискотека, помощник в различни сфери, бил е дори фризьор. Освен че се занимава с актьорство, с днешна дата той развива и бизнес с автокъща, а спортът продължава да заема огромна част от ежедневието му. Фитнесът отдавна не е просто хоби за него, а начин на живот. Кирилов е известен с атлетичната си физика и с дисциплината, с която поддържа формата си. Спортният дух е една от общите черти между него и майка му. Валентина също обича движението и активния начин на живот. Наскоро със сина й отново прекараха време заедно сред природата, като направиха 12-километров преход. Кадрите от разходката показаха, че родителката на актьора съвсем не се дава на наследника си по издръжливост. За Кристиан обаче далеч по-важен от самото физическо натоварване е фактът, че има възможност да споделя такива моменти с жената, която го е родила.

Загубата на баща му преди 15 години е оставила трайна следа в живота на актьора. Той е бил инженер в родния Шумен и макар че вече не е сред живите, Кристиан продължава да говори за него с уважение и обич. Точно на годишнината от смъртта му Кирилов избира да напомни, че човек може да продължи напред, да работи, да се усмихва и да гради живота си, но това не означава, че забравя тези, които е загубил. Споменът за тях остава част от настоящето. „Животът продължава, усмихваме се, но има хора, чието място в сърцето остава завинаги”, категоричен е екранният Митак.

Семейството му включва и по-голяма сестра, която живее и работи в Германия, затова майката на актьора остава най-близкият му човек в България. Двамата са изградили отношения, в които няма нужда от специален повод, за да бъдат заедно. През последните месеци Валентина е била до Кристиан и в период, който самият той определя като един от неприятните в живота си.

Атлетичният мачо разкри, че е преминал през сериозна бактериална инфекция, която го е извадила от обичайния му ритъм. За човек, свикнал с постоянни тренировки и активност, принудителното прекъсване се оказало особено трудно. След възстановяването си той сподели: „След една дълга и неприятна битка с бактерия – не го пожелавам на никого, днес вече съм ок. Най-важното е, че съм здрав!”. Преживяното го накарало да погледне по различен начин на ежедневието и да оцени още повече простите неща – възможността да се събудиш без болка, да спортуваш, да работиш и да бъдеш с близките си.

С днешна дата екранният Митак не пуши, не употребява алкохол, избягва свинското и телешкото месо, не пие кафе и газирани напитки и продължава да тренира активно. Според него дисциплината е един от най-важните фактори, когато човек иска да поддържа добра форма и да се чувства добре.

Личният му живот също премина през сериозни промени. След поредица от раздели и събирания връзката му с фолк певицата Джулия приключи. Историята им премина през брак, раздяла, развод, втори шанс и окончателен край. Първият сериозен трус в отношенията им дойде след признатата от самия Кирилов изневяра с Денислава Велкова от „Игри на волята”. По-късно актьорът сподели, че е допуснал сериозна грешка и че решението му е било взето под влияние на силни емоции след пореден конфликт с бившата му съпруга.

Кристиан обаче успя да получи втори шанс. С Джулия отново се събраха и за известно време изглеждаше, че са успели да оставят кризата зад гърба си. В крайна сметка отношенията им отново се разклатиха и този път раздялата е окончателна.

Кирилов неведнъж е демонстрирал, че не изпитва недостиг на женско внимание. По негови думи ежедневно получава между 150 и 200 съобщения от почитателки. Засега обаче предпочита да бъде сам и да насочи енергията си към работата, бизнеса и целите си. В професионален план той не се е отказал актьорската професия. Последната му поява на голям екран е във филма „Аферата Пикасо”, а популярността му от „София ден и нощ” продължава да му осигурява сериозна разпознаваемост. Паралелно с това развива и бизнеса си с автомобили.

Независимо от професионалните ангажименти, тренировките, бизнеса или личните промени, Кристиан ясно показва кои са хората, които заемат специално място в живота и сърцето му. На годишнината от смъртта на баща си той избира да бъде до майка си – жената, която остава неговата най-сигурна опора. След 15 лета без татко си Кирилов очевидно е разбрал нещо, което често осъзнаваме твърде късно – че времето с родителите няма как да бъде върнато.



