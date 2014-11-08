Митко Иванков видимо доволен от Мария Илиева и Криско в Night Flight (СНИМКИ) Легендата на Левски Димитър Иванков остана видимо доволен от концерта, който любимият му дует Мария Илиева и Криско изнесе в NIGHT FLIGHT в четвъртък вечерта. https://hotarena.net/lubopitno/mitko-ivankov-vidimo-dovolen-ot-mariq-ilieva-i-krisko-v-night-flight-snimki HotArena.net Kali 25011 Легендата на Левски Димитър Иванков остана видимо доволен от концерта, който любимият му дует Мария Илиева и Криско изнесе в NIGHT FLIGHT в четвъртък вечерта.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Легендата на Левски Димитър Иванков остана видимо доволен от концерта, който любимият му дует Мария Илиева и Криско изнесе в NIGHT FLIGHT в четвъртък вечерта.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Скандалните изпълнители, заради които пламна война в държавата заради съвместния им проект „Видимо доволни”, нарушиха хегемонията на поп фолка в клуба. Освен с дуета си, скандализирал пуританите, поп дивата и Криско зарадваха почитателите си с компилация от най-харесваните си песни. Както винаги Мария демонстрира безупречен стил.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Градусът на купона нагорещи Pole Dance-танцьорката му, която шашна публиката с уникалните си умения на пилона.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Бившият вратар на „сините” Иванков се забавляваше на изпълненията на дуета със своята половинка Деси. Звезди от „Денсинг Старс” също се оказапа в епицентъра на купона.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Тази вечер и в събота сцената в NIGHT FLIGHT ще превземат роботите от шоуто на Иван Динев-Устата „Andromega”. Гостите на клуба могат да видят на живо холограмни образи на различни звезди от хайлайфа, пресъздадени в пространството чрез специални проектори.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>