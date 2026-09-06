Ненчо напусна „Сделка или не” след скандал за пари

Ненчо Балабанов е напуснал „Сделка или не” заради пари, научи „Уикенд”. След 3 години работа в предаването на Нова тв водещият е поискал драстично по-висок хонорар. Увеличение обаче му било отказано, Ненчо се ядосал и хвърлил оставка, твърдят източници на „Уикенд”.



„Скъпи приятели! След 3 години ежедневно влизане във вашите домове в 18 ч. реших да поема в нова посока! Благодаря ви от сърце за подкрепата и интереса! За емоциите и усмивките! За Доверието! Много ви обичам и подготвяме нови изненади за вас! Благодаря на целия екип на „Сделка или не”, на продуцентите и на Нова телевизия! Желая от сърце успех на новия водещ! Още е изненада! А с вас ще се видим много скоро в новите проекти! Обичам Ви! ВАШ: Ненчо Балабанов”. Това написа в социалните мрежи актьорът и вече бивш водещ на „Сделка или не”, когото зрителите все още гледат по телевизията, тъй като текат повторения на вече излъчвани епизоди на предаването.

Какво го е накарало да напусне? Той е влязъл в жесток спор за пари. Заради инфлацията след въвеждането на еврото актьорът повдигнал въпроса за увеличение на хонорарите си от новия тв сезон. Шефовете му извадили ред причини, заради които по думите им това нямало как да се случи, Ненчо обаче не им повярвал. Актьорът имал солидни задължения към банки, тъй като бил теглил ипотечен кредит. Освен това е баща на две деца, а младата му съпруга Катрин Русева се радва на добри доходи от търговия с автомобили и недвижими имоти, така че мъжът в семейството не може да си позволи да печели по-малко от нея. След като станало ясно, че няма да увеличат възнаграждението му, Балабанов отказал да подпише договор за предстоящия тв сезон.

„Не е трудно да си представи човек как казваш „няма сделка” на постната оферта за новия сезон”, коментира фен на Ненчо. Самият актьор не дава публичен израз на разочарованието си от развоя на събитията. Нещо повече – той дори слага сърчица на публикациите на екипа в социалните мрежи, с които подготвят обявяването на новия водещ на шоуто. Дни наред го показваха само в гръб, а от лицето в кадър влизаше единствено брадичката. Така става ясно, че новата звезда е с брада. Много зрители коментират, че искат в шоуто да се върне първият му и емблематичен водещ Румен Луканов.

Какви са новите проекти, за които Ненчо говори? Засега това е въпрос без отговор. Актьорът навремето скъса отношенията си с Маги Халваджиян, за да работи в „Сделка или не”, така че не се очаква да се появи в предавания на арменеца. Все още е близък с продуцента Краси Ванков, който застана зад последните два сезона на „Биг Брадър”. Би могъл да стане водещ там на мястото на Башар Рахал, но по това риалити в момента не се работи. Ванков не снима и нови сериали, за да вземе Балабанов, както навремето му даде главна роля в „Ол инклузив”. Така че Ненчо засега е безработен, а новите му проекти са само добро пожелание.



