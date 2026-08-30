Сърбинът Пантич и командоса Пинайчев убиват Васил Илиев

Наемниците се крили цял месец в апартамента на защитения прокурорски свидетел Кольо Тавата



Имената на предполагаемите физически убийци на първия висаджийски бос Васил Илиев бяха обявени преди няколко години от криминално проявения рецидивист Николай Генов – Тавата в Ютуб канала на блогъра Станислав Цанов. Според Кольо Тавата, подсъдим през годините за въоръжени грабежи и съпричастност към поръчкови убийства, килърите на Васил Илиев са сръбския наемник Божко Пантич и бивш български командос с фамилия Пинайчев.



Според разказа на Николай Генов, който през пролетта на 2022 г. дава интервю по видеовръзка, дегизиран с тъмни очила и с бейзболна шапка, именно той е бил ангажиран с покриването на Пантич и Пинайчев след убийството на Васил Илиев.

Генов разказва, че бил изпратен да прибере наемниците от вила над хижа „Монтана“ над столичния квартал „Драгалевци“, тъй като мъжете спешно трябвало да бъдат скрити. Заради това Тавата ги прибрал у дома си, следвайки инструкциите на неназован от него бос от конкурентната групировка СИК. Според думите му, Пантич и Пинайчев са наемни убийци, които проследили и създали план как да бъде ликвидиран Васил Илиев, който впоследствие изпълнили.

„Те сами ми казаха, че са застреляли Васил Илиев“, твърди Николай Генов – Тавата. Той е защитен свидетел срещу магистралния обирджия Емил Милев – Крокодила, бил е свидетел и срещу бандата за поръкови убийства „Килърите 2“, както и по други знакови дела. В миналото Тавата също е бил разследван като извършител на поръчкови убийства, той беше сред заподозрените за убийството на Димитър Тодоров – Митко Бретона, разстрелян на 16 февруари 2005 г. в столично заведение.

Според твърденията на Тавата, Пинайчев и Божко Пантич живели в апартамента му в София повече от месец, след което били поети от друг човек, който да ги изведе от България. „През цялото време, докато имах гости, не ми беше позволявано да напускам сам жилището си. Бях нещо като техен заложник в собствения си дом – никога не ме оставяха да бъда сам, винаги един от двамата ме придружаваше, когато трябваше да изляза. Сигурно се страхуваха да не ги предам, защото беше обявена голяма награда...“, казва Николай Генов.

Според думите му, впоследствие Пинайчев извършил и друго мафиотско убийство, за което пиян се похвалил на някаква проститутка. Жрицата обаче го предала на МВР и ченгетата го арестували с 50 000 дойче марки и с пистолет със заличени номера. Пинайчев изкарал само няколко дни в ареста, след което бил пуснат, без да му повдигнат обвинения. Впоследствие забегнал към Русия и оттогава следите му се губят.