Сбогом, „Биг Брадър”! „Игри на волята” пълнят вечерния ефир от край до край

Две години след като триумфално върна в ефир класиката на риалититата у нас – „Биг Брадър”, Нова телевизия окончателно се отказа от него. След дълго умуване там в крайна сметка решиха, че проектът се замразява за неопределено време за сметка на екстремното „Игри на волята”, научи „Уикенд”. Според наши източници причината е твърде високата лицензна цена на формата, както и непредвидимите разходи покрай хонорари на участници и водещи. Освен това не е сигурно какъв ще е рейтинга, а и рекламодателите не гледали с добро око на шоуто.



Тази есен в Нова телевизия са решили да минат тънко откъм разходи. Вместо да влагат пари в разнообразна програма, заложиха на една карта, която да предлагат на зрителите си всеки божи ден без неделя и тя да се разточи в целия праймтайм. Това е гладиаторското риалити „Игри на волята”. Епизодите му в понеделник са разтеглени до цели 3 часа – започват в 20 ч., веднага след централната емисия новини, и приключват в 23. От вторник до петък епизодите са по два часа и половина и само в събота са с продължителност, която е по силите на всеки зрител на изгледа, а именно – час и 15 минути. Това време е предвидено за „Битка на звездите”, т.е. в дуели влизат участници от предишни сезони, които си спечелиха места в актуалния.

По този начин телевизията запълва най-гледаното си време с една-единствена инвестиция, а именно – в „Игри на волята”. Първоначално беше планирано да се снима и нов сезон на „Биг Брадър”. Екипът дори обяви официален кастинг за участие с него, но снимки така и не започнаха. На водещата Александра Богданска дори й се наложи да се премести на работа в конкурентната Би Ти Ви и, вместо звезда от малкия екран, отсега нататък тя ще бъде репортер в интернет притурката към музикалното шоу „Гласът на България”. Най-странното в случая е, че въпреки всичко, на страницата на Нова телевизия формата за участия в кастинга за „Биг Брадър” продължава да е активна. Всеки, който има интерес да блесне в най-популярната къщата в страната ни, може да я попълни и изпрати до телевизията, но дали предаването ще се снима, е друг въпрос.

„Уикенд” още преди месеци писа, че миналогодишният сезон на риалитито може да се окаже последен, тъй като се е оказало прекалено скъпо. Разходите са били завишени заради огромния екип, който работи в шоуто и трябва денонощно да е на разположение. Продукцията се оскъпява и от факта, че епизодите се правят успоредно със снимките в къщата, а има и много преки предавания, които са сложни за осъществяване и също изискват техника и работна ръка. Въпреки че не се оплаква от липса на зрители, шоуто се оказало на загуба. Затова в телевизия са решили този сезон да заложат само на едно риалити, с което да напълнят целия си праймтайм, и то да върви на запис. Най-подходящо за целта е „Игрите”, защото хем изглежда скъпо и помпозно, хем разходите по него са значително по-малки в сравнение с „Брадъра”, тъй като се снима и подготвя предварително и няма никакви преки предавания.

Единственото шоу, което върви тази есен по Нова, освен „Игрите”, е „Пееш или лъжеш”. То обаче се излъчва само веднъж седмично, на запис е и на фона на големи проекти от рода на „Като две капки вода” например също излиза доста евтино. За сравнение, в предишни години Нова тв е предлагала далеч по-разнообразна програма, включваща не само риалитита, но и оригинални сериали по поръчка на телевизията. Сред тях са големи хитове като „Откраднат живот”, „Пътят на честта”, „Лъжите в нас”, „Ягодова луна” и др. В момента телевизията се хвали с високи рейтинги, но няма и следа от предишната й амбициозна дейност.

Първият сезон на „Биг Брадър” у нас тръгна през 2004г. при голям зрителски интерес. С течение на времето Нова тв започна все повече да залага на версията с популярни хора – „ВИП Брадър”, а през 2018г. прекрати излъчването на риалитито. Върна го на екран през 2024-а, но към днешна дата шоуто отново изглежда без бъдеще.