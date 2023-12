Стана ГОРЕЩО! Вижте календара за 2014 г. на Ивет Фешън (Манекенки ПРОВОКИРАТ, ето КАК) Топ моделите на Ивет Фешън ни връщат към блясъка на 90-те години, видя HotArena.net. https://hotarena.net/lubopitno/stana-goreshto-vijte-kalendara-za-2014-g-na-ivet-feshyn-manekenki-provokirat-eto-kak HotArena.net Kali 25438 Топ моделите на Ивет Фешън ни връщат към блясъка на 90-те години, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Топ моделите на Ивет Фешън ни връщат към блясъка на 90-те години, видя <strong>HotArena.net. <br /> <br /> </strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Дългоочакваният календар на Ивет Фешън за 2014 отново ще изненада ценителите на красотата. Повече от 10 години агенцията представя уникалния моден календар, който има истинска колекционерска стойност.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Born in the 90s не е обикновен календар, той е разходка из едно отминало, но емблематично време. Снимките ви дават възможността отново да изживеете спомени от 90-те години, в компанията на 7 завлядяващо красиви жени.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> Календатът е екслузивно издание, осъществен е със съдействието на Дюни Ризортс. Кадрите на Born in the 90s са дело на един от най- добрите фотографи в България Васил Германов. Стайлингът е на Хубен Хубенов, а гримът и косата на Слав, те са инспирирани от незабравимите супер модели на 90- те години, които бяха по- известни от марките, които представяха.</span></p> <p><br /><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> Манекенките от онова време бяха превърнати в истински икони и днес те намират отражение в новото поколение- родените през 90те! Във фотосесията участват 7 от топ моделите на Ивет</span><br /><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> Фешън, сред които Ваня Билева, Нора Шопова, Християна Димитрова и Екатерина Куцарева.</span></p>