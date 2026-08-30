Тъстът на Иво Карамански е легендарно ченге

Иво Карамански-Сано се е изгубил в Стара планина. Това сподели наследникът на легендарния ъндърграунд бос Иво Карамански, който бе убит на 20 декември 1998 г. едва на 39 години. Карамански-син публикува в социалните мрежи клипче, в което броди из гориста местност в планината с побелял, младолик мъж, който очевидно е в добра спортна форма и кондиция. Двамата се борят с ниска растителност, която им стига почти до коленете и очевидно не се намират на туристическа пътека.



„Да се загубиш с тъста в гората”, разкри какво се случва Иво и така стана ясно, че загадъчният господин до него е бащата на жена му Антоанет Пепе.

Любимият мъж на инфлуенсърката никога досега не беше публикувал фотоси или видеа с нейните близки.

Антоанета, както е истинското й име, крие, че е щерка на топченгето от близкото минало старши комисар Иван Пепелджийски и Силвия Пепелджийска. Родителите й държат да са извън светлината на прожекторите, затова клипчето на Иво с тъста предизвика интерес. За него се знае, че Антоанет е единственото му дете, държал я изкъсо и тя учи в частна гимназия. Малко преди да се пенсионира, Пепелджийски ръководеше Областната дирекция на МВР в Ловеч, въпреки, че е софиянец. В Града на люляците Пепелджийски се зарече, че ще „изчисти лицето на полицията”.

През 1997 г. той започва в 1-во Районно управление в София и една година е дежурен офицер в управлението. След това започва работа в СДВР. Учил и завършил във висшето полицейско училище във Франция, отявлен франкофон. След завръщането си в България е назначен в новата по това време структура – „Сектор за оперативен анализ“ към СДВР, на който става началник. След това е зам.-шеф на 7-мо Районно управление, а по-късно началник на 6-то районно. Става началник на „Криминална полиция” в СДВР, преди да оглави ловешката дирекция на МВР. След края на кариерата си Пепелджийски започва печеливш бизнес в Дания. Тъстът е едноличен собственик на „Датско-българско предприятие” ЕООД, което се занимава с посредническа, консултантска и рекламна дейност, подбор и наемане на кадри в чужбина и България.

Оказва се, че Карамански-младши е в прекрасни отношения с тъста си и може би благодарение и на неговото самообладание и умения двамата се ориентират в пресечената местност и откриват обратния път към цивилизованите туристически пътеки. Самият Иво възприел авантюрата като епизод на „В дивата пустош” с Беър Грилс. Приключението приключило в хижа, където Карамански-син и Иван Пепелджийски хапнали боб чорба с пушено месо, а Иво философски заключва: „Изгубих се, за да се намеря”