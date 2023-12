Телевизия The Voice излъчва финалния концерт от турнето The Voice of Summer Tour 2014 За втора поредна година радио и телевизия The Voice събра на една сцена български изпълнители в музикалната обиколка The Voice of Summer Tour 2014. Финалният концерт от турнето се състоя на плажа във Варна и пълната версия ще бъде излъчена тази събота, 20 септември от 16:00 часа в ефира на The Voice. https://hotarena.net/lubopitno/televiziq-the-voice-izlychva-finalniq-koncert-ot-turneto-the-voice-of-summer-tour-2014 HotArena.net

