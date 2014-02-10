Ужас! Любо Нейков в прединфарктно състояние (ПОДРОБНОСТИ) Любо Нейков е в тежко състояние и е вчера вечерта отново се е наложило да му бъде оказана спешна помощ, научи &bdquo;ПИК&rdquo; от колеги на комика. Лекарите установили, че сърцето му е излязло извън ритъм и е в прединфарктно състояние. https://hotarena.net/lubopitno/ujas-lubo-neikov-v-predinfarktno-systoqnie-podrobnosti HotArena.net Kali 27979 Любо Нейков е в тежко състояние и е вчера вечерта отново се е наложило да му бъде оказана спешна помощ, научи &bdquo;ПИК&rdquo; от колеги на комика. Лекарите установили, че сърцето му е излязло извън ритъм и е в прединфарктно състояние.

<p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Любо Нейков е в тежко състояние и е вчера вечерта отново се е наложило да му бъде оказана спешна помощ, научи „ПИК” от колеги на комика. Лекарите установили, че сърцето му е излязло извън ритъм и е в прединфарктно състояние. Повече по темата четете <a href=\"http://pik.bg/%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-news146518.html\">ТУК.</a></span></p> <p> </p>