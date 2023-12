Виж любимите си изпълнители на сцената на The Voice of Summer Tour 2014 с подкрепата на Lafka За втора поредна година радио и телевизия The Voice ще зарадва българската публика с мащабно турне, което ще премине през 9 града. Началото на The Voice of Summer Tour 2014 е на 4-ти юни (сряда). Музикалното лято на The Voice започва точно в 20:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. За да изпълнят хитовете на годината на сцената ще се качат Криско, Михаела Филева, Billy Hlapeto, Venzy, Жана Бергендорф, Ангел и Моисей, Павел, Venci Venc’, Прея, Сантра и Крис https://hotarena.net/lubopitno/vij-lubimite-si-izpylniteli-na-scenata-na-the-voice-of-summer-tour-2014-s-podkrepata-na-lafka HotArena.net

Mузикалната обиколка започва в София на 4-ти юни,

вход свободен във всички градове

За втора поредна година радио и телевизия The Voice ще зарадва българската публика с мащабно турне, което ще премине през 9 града. Началото на The Voice of Summer Tour 2014 е на 4-ти юни (сряда). Музикалното лято на The Voice започва точно в 20:00 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София.

За да изпълнят хитовете на годината на сцената ще се качат Криско, Михаела Филева, Billy Hlapeto, Venzy, Жана Бергендорф, Ангел и Моисей, Павел, Venci Venc’, Прея, Сантра и Кристо. The Voice of Summer Tour 2014 ще подари едно незабравимо приключение на феновете в различни точки на страната. Входът за музикалното шоу във всички градове е свободен. В него ще участват още DJ Doncho, VS Dance и G Style.

След началото в София музикалната емоция The Voice of Summer Tour 2014 продължава в Благоевград на 11 юни, Пловдив –19 юни, Русе -26 юни, Велико Търново- 28 юни.

През юли концертите ще разтърсят Стара Загора на 7 юли, Лозенец на 11 юли, Бургас на 14 юли, а грандиозният финал на турнето ще бъде в морската столица Варна на 16 юли. Екипът на The Voice е подготвил специална музикална изненада за публиката.

Във всички градове, през които ще премине The Voice of Summer Tour 2014 ще бъде изградена уникална сцена и мултимедия. Само за няколко седмици изпълнителите ще изминат над 3500 километра, за да пеят заедно с феновете си в цялата страна.

Генерален спонсор на концертите е веригата за бързооборотни стоки “LAFKA”.