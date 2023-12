Водно шоу, много танци и фойерверки на Гранд Глемър Шоу За трета поредна година на Марина Диневи – св. Влас се проведе най-бляскавият и престижен моден спектакъл Гранд Глемър Шоу. Над 300 гости, събрани около басейна на пет-звездния хотел Палас, станаха свидетели на началото със зрелищната заря над порта. Стилна танцова двойка и воден спектакъл дадоха началото на фешън представлението. На сцената бяха показани модните марки и къщи – VHK fashion, Mon Cher by Ceci Bakalova, Sugerfree, луксозното естонско бельо Bon Bon, булченските т https://hotarena.net/lubopitno/vodno-shou-mnogo-tanci-i-foierverki-na-grand-glemyr-shou HotArena.net reni1 11718 За трета поредна година на Марина Диневи – св. Влас се проведе най-бляскавият и престижен моден спектакъл Гранд Глемър Шоу. Над 300 гости, събрани около басейна на пет-звездния хотел Палас, станаха свидетели на началото със зрелищната заря над порта. Стилна танцова двойка и воден спектакъл дадоха началото на фешън представлението. На сцената бяха показани модните марки и къщи – VHK fashion, Mon Cher by Ceci Bakalova, Sugerfree, луксозното естонско бельо Bon Bon, булченските т

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">За трета поредна година на Марина Диневи – св. Влас се проведе най-бляскавият и престижен моден спектакъл Гранд Глемър Шоу. Над 300 гости, събрани около басейна на пет-звездния хотел Палас, станаха свидетели на началото със зрелищната заря над порта.</span></p> <p><br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Стилна танцова двойка и воден спектакъл дадоха началото на фешън представлението. На сцената бяха показани модните марки и къщи – VHK fashion, Mon Cher by Ceci Bakalova, Sugerfree, луксозното естонско бельо Bon Bon, булченските тоалети на Тонена, италианските чанти уникати Монели Венеция, бижутата Пандора и Кристиян оф Рома.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">За да ги представят по най-бляскавия начин, дефилираха един куп красавици - Мисис Флорида Антония Уилсън, Мис Ниш Сара Митич , Мис Белград Слажана Никулич, Мис и Мисис България Галена Димова, Мис България Вселена Жана Янева и Даниела Неделчева, Мис София Гери Тилева, асистентката на Любен Дилов-син Алекс Йорданова, актрисата от Под прикритие Дарина Гиздова, Мис Бургас Полина Добрева и Николета Ангелова, Мис Созопол Александрина Цветкова, Мис Св. Влас Неделина Маргенова, топ-моделът Меги Николова, както и Мис Рубаят Нели Вакъфова.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Водещата даде началото на Гранд Глемър Шоу с два цитата на Коко Шанел – „Жената трябва да бъде две неща – елегантна и зашеметяваща“. и: „Луксът трябва да е удобен. В противен случай не е лукс“. Гранд Глемър Шоу – луксът винаги е фешън, допълни Нина-Никол, която блестеше в дълга виолетова рокля с гол гръб. Между различните дефилета, гостите бяха забавлявани от младите, красиви и амбициозни Нели и Дани Леван. Тя пследната корица на Плейбой и много талантлива изпълнителка, той - първият български артист подписал тригодишен договор в гиганта Юнивърсъл мюзик, който има издадени три албума и шест реализирани видео-клипа.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Гранд Глемър Шоу се осъществи с помощта на Диневи Груп, Собрание, Вила Марвела – Каберне Фран 2012 и Семйон 2013, Чивас Регал, Вила Мариа от Профтрейд, Кристиян оф Рома, агенция Диаманти, ресторант Мармалад.</span><br /><br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> Първото дефиле бе на Sugarfree. Модната марка е основана 2006 година. Същата година е отворен и първият магазин на международното летище El.Venizelos в Атина. Оттогава марката се разраства бързо и вече има 20 магазина в Гърция, 3 магазина в Кипър, 1 магазин в Литония и 3 в България, които се намират в Бургас – “Burgas Plaza Mall”, Слънчев Бряг –“RoyalGarden Mall”и София-“The Mall” Цариградско шосе 115. Колекциите са предназначени за елегантните жени и съчетават дрехи за свободното време и спорта, бельо, плажни облекла и аксесоари.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Спектакълът продължи със стилът на VHK Fashion с дизайнер Веселка Крачунова, който се отличава с характерна комбинацията от неподправен шик, женственост, елегантност и многофункционалност. Модният бранд предлага четири линии, които ще удовлетворят и най-претенциозния вкус: Casual, Lady, Traveler и Kids by Veselka Krachunova.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Модата със запазена марка VHK Fashion е предназначени за жените с характер, които знаят какво искат и какво могат – динамични, хармонични, амбициозни, женствени и елегантни – жени с класа! За пръв път пред българска публика се представи Monelli Venezia - луксозни ръчно изработени и персонализирани чанти, произведени в Италия до най-малкия детайл с една колекция вдъхновена от модните икони от близкото минало и днес. В това представяне гостите видяха чантите посветени на Кейт Мидълтън, Мишел Обама и едни от най - знаковите италиански актриси. Изработени ръчно от нетрадиционни селектирани материали дизайнерът Алесио Конкас създава персонализирани уникати от кожи от кенгуру, пони, аксесоари от злато и кристали Сваровски. Всяка жена има собствена история, с която да се гордее, характер, който да бъде възхваляван и моменти, които се отличават – PANDORA отдава дължимото на жените по цял свят, като им предоставя уникалната възможност да разкажат своята лична история, претворена в отличителни бижута. Вселената на PANDORA е създадена с концепцията да предложи достъпни висококачествени бижута на всички дами, като комбинира съвременен и женствен дизайн с приемливи цени. Тази визия дава плод на идеята за изработване на гривна от естествени висококачествени материали със сменяеми елементи – всеки, от които разказва различна история и може да бъде комбиниран с други, така че да се създаде по-индивидуален дизайн - непреходен символ на важните моменти в живота.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Моделите на Mon Cher by CB са специални, именно защото в изработването им е преплетена страст, финес и стил. Именно това съчетание направи за отрицателно време марката любима на много дами, сред които и доста успешни светски личности, като Николета Лозанова.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">BonBon Lingerie пристигна на Марина Динев направо от Естония. Всеки от продуктите е сътворен с любов и не на последно място – прецизността на италиански дизайнери, които използват качествени материали – в това може да се убедите сами. Марката набляга изцяло на това как се чувства самата жена, облечена в BonBon. Както казва великата Одри Хепбърн – „Най-красивите момичета са уверените в себе си!“ – в това твърдо вярват дизайнерите и екипът на луксозната линия бельо, които откриха магазин в Сити Център София.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Бутиковите булченски облекла на Стойка Хаджиева - Новкова закриха Гранд Глемър Шоу. Теведнага грабват погледа с неповторимия си стил, който е един елегантен микс от изящество, сексапил и романтика. Всеки детайл от тях е ръчно изработен с много любов и и огромно старание от дизайнерката. Акцентите са изработени от дантела и копринени конци, а лежерен блясък придават малките кристали по орнаментите. Отличителен знак на марката са преплетени шнурове от плат, които украсяват корсетната част. Всяка жена може да припознае себе си в тези тоалети-феерия и холивудски блясък, а всяка булка да сбъдне своята мечта.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Роклите на ТОНЕНА са невероятно изтънчени класни творения в стила на съвременния моден дизайн - едно истинско вдъхновение за почитателите на красивото. Невероятно стилен акцент на модния спектакъл бе шоуто, което сътвориха коафьорите-професионалисти на Кристиян оф Рома Груп.</span><br /> <br /><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">На сцената под звуците на тангото от „Усещане за жена“ и изумително чувствиния танц на танцова двойка, те създадоха разкошни прически на моделите само за броени минути пред погледите на възхитените гости. АРТ ГРУПА CHRISTIAN OF ROMA КОСА И ГРИМ - ХРИСТИЯНА ДОЧЕВА, ЙОРДАН ВАСИЛЕВ, ЖОРО ЕФЕКТА, АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ И НИКОЛАЙ КАЦАРОВ, закриха Гранд Глемър Шоу заедно с 15-сетте модела на сцената.</span></p>