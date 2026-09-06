Жоро Главата ще прави бронирани коли

След лихварството и търговията с горива, синът на взривения Стоил Славов почва нов бизнес



Скандалният наследник на боса от СИК Стоил Славов – Георги Славов – Жоро Главата, започва бизнес с бронирани коли, научи „Уикенд”. Източниците ни разкриват, че Жоро Главата ще строи мини собствена фабрика, в която баровски лимузини ще се преработват допълнително, за да получат най-висока степен на защита.



Търсене за подобни коли няма да липсва - при толкова мафиотски босове и съмнително забогатели бизнесмени, за които проядената от корупция прокуратура е сляпа. Стига качеството да е на ниво. За да се пребори конкуренцията на чуждото производствоь освен сериозни суми пари, каквито на Жоро Главата не му липсват, трябват и специалисти. Славов се е погрижил да си намери за съдружници хора със завиден опит в бронировката на автомобили. Като немецът Рони Рюлин, чиято компания се рекламира като водещ европейски доставчик на бронирани превозни средства със специална защита. Дали е така, само роденият в Ерфурт мъж си знае. Фирмите като неговата предпочитат да стоят в сянка, без да се рекламират много. Те не продават прах за пране или шоколадови десерти, а специално преработени лимузини, чиято цена започва от половин милион евро.

Цената няма и как да е по-ниска. Всеки един слязъл от конвейера автомобил буквално се изтърбушва. Шасито и пода се подсилват със специални бронирани плочи, които могат да издържат изстрел от автоматично оръжие и взрив. Стъклата също са устойчиви на куршуми.

Според запознати, парите за строителството на предприятието ще се осигурят от Георги Славов, а Рони Рюлин ще помага с натрупания си опит. Едно рамо ще удари и австриецът Андреас Крахулец, на когото се разчита да доставя бронираните плочи и други специфични материали, с които да се преработват лимузините.

Не е тайна, че Жоро Главата наследи огромно богатство от баща си Стоил Славов – Телето. Освен хотел „Хевън”, който нагло е вдигнат насред плажа в Слънчев Бряг, Жоро от години върти успешен бизнес с бързи кредити и заложни къщи.

Наследникът на боса от СИК, разкъсан от бомба заедно с тримата си охранители в началото на януари 2004 г. в асансьора на бизнес сграда на столичния бул. „Джеймс Баучер”, отдавна е скъсал с образа си на хулиган. С част от наследството на баща си Жоро Главата е купил стотици луксозни апартаменти в елитни столични квартали, които отдава под наем. Славов-младши има и собствен строителен бизнес, а съдружник му е синът на известен оръжеен търговец.