Провокативният музикален проект „Shut Down” на IVY е факт! Скандалният главен герой е Тодор Батков (ВИДЕО).

09 Октомври 2017, 10:32

Скандалният главен герой в музикалния проект „SHUT DOWN” на IVY е Тодор Батков. След успешните си колаборации с топ рапърите KRISTO и DIM4OU, R&B и Hip-Hop артист-изпълнителката IVY взривява с нов провокативен музикален проект озаглавен „SHUT DOWN“.



Продуцент, мениджър и издател е Денис Касъмов и неговата музикална компания BG MUSIC. Скандалният главен герой, който се описва, възпява и изобразява, напомня изключително много на младия плейбой и безспорен ценител на женската красота бизнесмена Тодор Батков – син. Тези твърдения се появиха покрай участието на изкусителни родни красавици, които позират секси с лукзозни кожи във видеоклипа. Името на желания ерген често се свързва не с една, две и три очарователни дами в хайлайф средите.



Самата IVY потвърди това в национален ефир този уикенд по време на предпремиерно загатване в култово токшоу. Тя заяви в предаването: „Идеята Тодор да се включи в проекта е на Денис и от части моя, защото текста на песента доста ми се връзва с имиджа му“. В самото видео в този образ и роля умело се въплъщава Hair Master Ивайло Колев, като седейки тежкарски той избира - одобрява или отхвърля топ модели от корици на списания.



Основен партньор на проекта е най-новият бранд за артикули от скъпи и редки кожи у нас “LUXXXE”. Именно чрез музикалния проект на IVY „SHUT DOWN” Тодор Батков – син презентира новото си начинание и влизането си в модния бизнес. Видеоклипът е реализиран и произведен от BG PRODUCTION – модерна фабрика, организираща, изработваща и произвеждаща специализирана продукция. Режисьор е Nick Sker. Визиите на всички участващи са дело на Ива Атанасова и нейната агенция за красота и стайлинг “LOOK AT ME Beauty & Styling Agency”. През последните години тя се грижи за външния вид на едни от най-големите звезди в България.



Песента е микс от най-актуалните в цял свят през тази година стилове на модерната комерсиална музика - Moombahton, Dancehall, Reggae Fusion. Бийта, инструментала и аранжимента са на наградения за „Най-добър хитмейкър 2017“ в БГ музиката – JAY CEE. Той има сключен активен издателски договор за цялостно творчество с BG MUSIC. Компанията го представлява ексклузивно за територията на цял свят и е негов ексклузивен мениджър и музикален издател. Мелодията и вокалите на IVY са плод на творчеството на най-талантливия съвременен млад музикален педагог в България – JJ. Записа, микса и мастера са осъществени в официaлното студио на BG MUSIC от най-опитния саунд инженер TET.



IVY - ИВА АТАНАСОВА e позната като водещ и журналист. Повече от 10 години тя работи като част от екипите на различни предавания в най-големите национални телевизии – bTV, NOVA TV и TV7. В момента Ива е най-актуалната модна стилистка в родния шоубизнес. Тя е собственик на агенция за красота и стайлинг – „LOOK AT ME Beauty & Styling Agency“. Грижи се за външния вид и визиите на редица звезди. Освен като водещ, журналист и един от най-добрите стилисти, тя е позната в музикалните среди и като R&B и Hip-Hop артист-изпълнителка с артистичния псевдоним IVY. Зад гърба си има успешни музикални проекти в колаборации с най-популярните рапъри от родната сцена. Хит сингълът “KING” съвместно с KRISTO се изкачи до първа позиция в класацията BULGARIAN TOP 100, която отчита ротациите и излъчвания на музикални произведения във всички телевизии и радиостанции у нас. Огледален вариант е общоприетата в цял свят класация за активност на синглите в САЩ - BILLBOARD HOT 100, издавана от едноименното американско списание. IVY взриви музикалния бизнес още преди години с дебютния си хит сингъл “LOOK AT ME” в колаборация с DIM4OU, който носи двусмислено и името на нейния бранд. Парчето успя да се задържи в топ 5 на най-вървежните музикални предложения у нас цели 6 месеца.



ДЕНИС КАСЪМОВ e създател, основател и собственик на BG GROUP. Бизнес група, изградена от 4 компании и бранда. Национална музикална телевизия BG MUSIC CHANNEL, музикална компания BG MUSIC, агенция за рекламни и нерекламни дейности BG AGENCY, модерна продукционна фабрика BG PRODUCTION. Те оперират както на българския, така и на международния пазар. Всеки от четирите бранда е специализиран и профилиран в своята сфера. Те обхващат максимално широк спектър от свързани дейности. Всички те са взаимнодопълващи се с крайна цел да изградят стабилна бизнес група. Денис Касъмов е директор и организатор на BG MUSIC FESTIVAL - първия уникален по рода си за България ежегоден национален музикален форум с конкурсен характер за изява на артисти-изпълнители с нови авторски песни в стиловете на съвременната популярна музика - поп, рок, хип-хоп, R&B, dance, клубен, електронен и всички останали стилове и подстилове в модерното комерсиално музикално изкуство.