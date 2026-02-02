Кръстиха шоколад на Б.Т.Р. В Щатите

Американски шоколад носи името на българската група Б.Т.Р. С това се пошегува музикантът, продуцент и предприемач Денис Ризов, който в момента е на турне отвъд Океана заедно с бандата и легендарния Оги Цолов, пише Телеграф.

„Толкова се кльопат концертите на Б.Т.Р. в Щатите и Канада, че популярна местна компания за фин шоколад кръсти специална серия бонбони на групата и се разпространяват по големите летища в цяла Северна Америка. Успех, момчета! Вие го заслужавате”, написа в личния си профил във Фейсбук Денис Ризов и развесели своите последователи и приятели с интелигентно чувство за хумор.

Турнето на българските рокаджии върви наистина изключително успешно, като досега нашенците обиколиха и съответно зарадваха сънародниците ни в Сан Франциско, Чикаго и Далас. Остават им още 4 срещи във Ванкувър, Калгари, Монреал и Торонто.