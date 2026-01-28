Ивет Стайкова, която уби баба си: Няма да влизам в наркокомуна

Няма нищо вярно в това, че ще влизам в комуна!

Това заяви категорично пред „България Днес“ Ивет Стайкова, обвинена за жестокото убийство на баба си - актрисата Виолета Донева.

21-годишната внучка все още е под домашен арест, тъй като делата срещу нея продължават. На първа инстанция тя бе осъдена на 17 години затвор за това, че е наръгала с нож цели 54 пъти по цялото тяло баба си. Ивет, която преди години е имала сериозни проблеми с наркотиците, отрича деянието. Днес тя твърди, че проблемите с дрогата са зад гърба й и тя е напълно чиста.

„Общо взето, сложиха ми думи в устата. Появиха се информации, че съм казала в социалните мрежи как искам да отида в комуна след Нова година. Това би трябвало да означава, че аз отново употребявам наркотици, което е абсурдно! Та аз правя фондация с цел да помагам на зависими“, обясни внучката на Виолета Донева. Заблудата идва след нейно видео на живо в тикток, чрез което тя иска да образова младите за вредата от наркотиците.

„Правя това с цел превенция, като споделям моя личен опит. Едно момиче ме попита да препоръчам добра наркокомуна. Аз споделих, че знам една такава в Сърбия, която се води за най-добрата. Когато аз съм употребявала, тогава бях на 18 години, преди да ме заключат в затвора и да повдигнат тези обвинения срещу мен, исках да отида там, но цената е висока и мога да препоръчам комуната само спрямо възможностите на човек. Изкараха отговора ми по абсолютно различен начин, че едва ли не ми е мечта да отида там. Това е супер нелепо и неморално“, обяснява Ивет.

„Все още съм под домашен арест. Прекарах коледните и новогодишните празници вкъщи със семейството си“, казва още Стайкова. През миналата година за известно време Ивет се озова в психиатрия, за да се уточни дали употребата на дрога е увредила психиката й и може ли да отговаря за действията си във фаталната вечер на касапницата. Очаква се делото да приключи през 2026 г. и внучката на Виолета Донева да чуе присъдата си на втора инстанция.